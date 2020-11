Acorrentadas: Vanessa Simidamore fala sobre nova tendência em acessórios

De diferentes tamanhos, cores e espessuras, as correntes vieram para ficar e garantir looks modernos e cheios de personalidade

Reprodução/Arquivo Pessoal

Seja nas passarelas, nas vitrines ou nas fotos de celebridades e influencers de moda, os acessórios de correntes viraram tendência em 2020. De diferentes tamanhos e espessuras, o design original confere a qualquer look: personalidade, elegância e sofisticação.

"É o acessório certo para qualquer produção. Não tem como errar", garante a empresária e digital influencer Vanessa Simidamore. Acostumada a estar sempre à frente das novidades, a especialista em looks femininos gosta de usar as peças em suas produções, e dar dicas de como usá-las, em seu perfil no Instagram (@vanessasimidamore).

Reprodução/Arquivo Pessoal

"É uma moda que veio para ficar e pode ser usada mesclando outras influências, como pingentes, pedrarias e tecidos", afirma.

Use e abuse!

Mistura de estilos: Se a corrente for mais larga, que tal intercalar um tecido ou fita entre os espaços e dar mais estilo à peça? Fica lindo e versátil!

Camadas: Que tal criar um efeito escadinha e ir colocando colares de diferentes comprimentos na mesma produção? Aqui vale colocar espessuras variadas também!

Reprodução/Arquivo Pessoal

Além do corpo: as correntes também podem ser usadas nas bolsas, cintos, sapatos e até broches. O importante é usar a imaginação e criar seu próprio estilo.

*Confira os looks da Vanessa pelo Instagram @vanessasimidamore