Músico Pedro Luccas relembra parceria com MC Delano após show em Belo Horizonte

Minas Gerais sempre foi um território produtivo para o músico paulista Pedro Luccas. Como integrante do grupo AtoZero4, o multi-instrumentista teve a oportunidade de apresentar seu trabalho em Belo Horizonte e firmar parcerias importantes, como hit "Viciado" produzido e lançado com MC Delano.

A ligação com estado mineiro se deu logo após o lançamento do sucesso "Prazer, Paraisópolis", hit que integrou a trilha sonora da novela "I Love Paraisópolis, exibida pela Rede Globo. "Foi nossa amizade com o rapper Taíque, afilhado do Mr. Catra, que nos aproximou do Delano. Nós fomos até Belo Horizonte fazer um show e de lá surgiu essa parceria", explicou o músico.

De acordo com Pedro Luccas, o grupo se reuniu com o MC logo após a apresentação e a partir dessa aproximação surgiu a possibilidade de criar uma música. "Nós passamos o dia com o Delano, que tem um estúdio em casa. Naquela ocasião a letra desse feat começou a ser trabalhada".

Após retornar para São Paulo e amadurecer a ideia, o AtoZero4 oficializou a parceria e a música "Viciado" foi produzida. "O Delano veio até São Paulo. Nós gravamos inclusive o clipe no centro da cidade e a parceria resultou também em uma grande amizade", acrescentou.

O músico, inclusive, voltou algumas vezes para Minas, onde participou de apresentações do MC e do rapper Taíque.

Carreira

Pedro Luccas iniciou sua trajetória como músico aos 4 anos, quando começou a aprender a tocar violino. Após mais de 20 anos de estudos, hoje ele toca praticamente todos os instrumentos de corda, incluindo cavaquinho, bandolim, violão e piano.

O talento com instrumentos garantiu a Pedro Luccas um lugar no grupo Atozero4 em 2015, onde permaneceu por quatro anos e colaborou com a criação da música "Prazer, Paraisópolis", entre outros sucessos.

O trabalho do multi-instrumentista pode ser acompanhado no Instagram (@opedroluccas), onde ele reúne mais de 100 mil seguidores.