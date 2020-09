Programa Gui Moreira é a maior aposta da TV mineira em 2020

Gui Moreira e Júlia Horta

O novo programa Gui Moreira, que estreou na Band Minas, está sendo visto como uma grande e promissora novidade nos bastidores da emissora. Isto por apresentar uma infraestrutura digna de um programa a nível nacional, embora seja transmitido em uma TV estadual, e por atrair a atenção do público e dos anunciantes logo na estreia.

Dado o elenco de peso e o investimento feito em infraestrutura, equipe e cenários, está sendo considerado uma das apostas mais ousadas de uma emissora mineira nos últimos anos. "Tudo isso para conquistar o telespectador e os patrocinadores, no padrão de qualidade da TV Bandeirantes", revela o apresentador.

Maior estreia da TV mineira em 2020

O programa conta com um grande cenário, o maior em área construída da TV mineira atualidade, e conta com uma equipe técnica de mais de 40 profissionais dedicados ao projeto. A atração já era cercada de muita expectativa, tendo vendido todas as cotas e espaços publicitários para patrocinadores mesmo antes de ir ao ar, sendo considerada a maior estreia da TV mineira em 2020.

"Este é um programa que promete alcançar grande destaque em Minas, que está sendo preparado com muito carinho e que tem todo o potencial para alcançar abrangência nacional no futuro. Estamos trabalhando para oferecer o melhor em informação e imagem para os telespectadores", declarou Gui Moreira.

O Programa

Segundo a produção da atração, o programa não aborda apenas variedades, como esperado de um programa nesta faixa horária, mas irá abordar temas relevantes e atuais, com pautas relacionadas a família, comportamento, saúde e utilidade pública.

Uma das participações mais esperadas e que deve causar comoção no público é da modelo Renata Dávila, ex participante do Big Brother Brasil, que foi uma das entrevistadas do programa nesta primeira fase de gravações. Ela abriu o coração e relatou para os apresentadores sobre o caso das agressões verbais e ameaças sofridas por ela, que foi pivô de sua separação do ex-marido. "Este é um dos momentos que promete ser de grande impacto, porque dialoga com a triste realidade de muitas mulheres no Brasil, que sofrem violência doméstica e agressões verbais. Este é um assunto forte, sério, pesado, mas que precisa ser discutido pela sociedade", ressaltou Gui.

Já em outro momento do programa, que abordará a parte desportiva, Leandro Figueiredo, diretor de negócios do Atlético Mineiro, foi um dos entrevistados, falando sobre o clube, futebol e um pouco da sua vida pessoal.

Novidades

Uma das grandes novidades são as entrevistas por video chamada, devido à pandemia de covid-19, o que permitirá que convidados ilustres de todo o Brasil participem do programa sem precisar se deslocar aos estúdios onde são gravados o programa, em Belo Horizonte.