Dimitri Jorge comenta sobre o aumento na busca por procedimentos dermatológicos durante a pandemia

Os impactos da pandemia têm sido percebidos nas mais distintas áreas desde que o estado de alerta foi instaurado no Brasil. Após um longo período em que atividades rotineiras tiveram que ser colocadas em segundo plano até que os ânimos se acalmassem, é chegado o momento de flexibilização.

Sentir-se bem com a própria imagem refletida no espelho tornou-se um desafio para aqueles que mantinham seus cuidados com a estética em dia. De acordo com o médico dermatologista Dimitri Jorge, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e com clínicas em Belo Horizonte e Ubá, neste momento tão aguardado é possível perceber um aumento exponencial na busca pela realização de procedimentos dermatológicos estéticos: "cuidar da estética é também uma questão de saúde, e não apenas vaidade, por isso a procura pelos tratamentos têm sido bastante relevante", afirma o doutor.

Procedimentos como aplicação de toxina botulínica, preenchimento com a utilização de ácido hialurônico e uso de bioestimuladores são os mais frequentes, segundo o doutor. Destaque nas redes sociais, o médico dermatologista compartilha com seus milhares de seguidores no Instagram (@dr.dimitrijorge) rotinas de cuidados com a pele, além de detalhes sobre os procedimentos mais realizados.

Dimitri Jorge explica que os cuidados estéticos podem sim ser retomados, desde que as recomendações de segurança e medidas de prevenção sejam respeitadas: "o diálogo é muito importante neste momento para que possamos identificar a realidade de cada paciente, e caso esteja apto, seguimos para os alertas de higienização e proteção individual para realização dos procedimentos com extrema segurança", conta.

Os tratamentos mostram-se fundamentais para a devolução da autoestima de pacientes insatisfeitos em alguns pontos, visando sempre a realização do indivíduo de modo que este possa se sentir cada vez melhor consigo mesmo: "busco sempre nos meus tratamentos destacar o que o paciente tem de melhor, seus pontos fortes, suas características mais marcantes e realizar pequenas intervenções para que possamos promover um embelezamento sem que o paciente perca a sua essência", declara Dimitri Jorge.

Os benefícios ocasionados pela dermatologia estética são indiscutíveis e o aumento na procura pelos tratamentos esperado, no entanto é válido lembrar que as recomendações da Organização Mundial da Saúde devem prevalecer, com cuidados redobrados para aqueles que se encontram em grupos de risco: "a busca pela beleza durante este período de pandemia é válida e sentir-se bem com a própria imagem ainda mais, mas tudo isso deve ser feito com responsabilidade e cuidado durante a escolha de profissionais, que devem estar devidamente habilitados para tais procedimentos", finaliza.

