Fabiano de Abreu lança seu oitavo livro visando uma nova Filosofia na Educação Infantil

Filósofo, jornalista e neurocientista lança livro dedicado à educação infantil atual com foco no combate à dispersão

Neurocientista, neuropsicólogo e psicanalista Fabiano Abreu/Divulgação/Contam Estórias

A obra "Filosofia na Educação Infantil", de Fabiano de Abreu, aborda técnicas e visões sobre o comportamento atual das crianças e como despertar seu interesse pelo conhecimento.

Após sete obras contemporâneas em que cinco abordam a filosofia de maneira prática e palatável ao público, o filósofo, jornalista, neurocientista, neuropsicólogo e psicanalista Fabiano de Abreu lança seu oitavo livro: Filosofia na Educação Infantil. As leituras estão disponíveis em plataformas digitais em formato e-book na Amazon (Kindle) e Google Books. Até o fim do ano, o escritor pretende produzir dez livros digitais, totalizando 14 em sua carreira.

Em Filosofia na Educação Infantil, o especialista divide a publicação em capítulos, abordando temas que vão da infância à adolescência. Da educação a partir do ventre materno, passando por crianças com altas habilidades,a atenção ao isolamento social , a ética na criação infantil, a falta de paciência e julgamentos, o controle da internet, a importância dos pais também se educarem, a educação alternativa em contraponto com a tradicional, os conflitos com jovens, até as novas regras que a pandemia vem impondo como o caminho da educação à distância.

Para Abreu, em suas próprias palavras, a filosofia é a mãe das matérias, precursora na educação e a consciência da necessidade do conhecimento, além de ser hoje o remédio para a saúde mental e um futuro digno. A preocupação de Abreu é discutir métodos que tragam a vontade da criança em aprender e, com isso, diminuam a dispersão infantil para trazer conhecimento e implantar uma cultura de estudo. "E é na filosofia da educação que temos que buscar a adaptação para o método de ensino de acordo com a época, pois as mudanças acontecem, fazem parte da nossa evolução e nós temos que moldar a educação conforme a nossa evolução", afirma.

No conceito do especialista, a educação está defasada, seja ela na escola ou dentro de casa. "Evoluímos e nos desenvolvemos constantemente, e a educação precisa urgentemente seguir esse caminho e se adaptar à nova realidade, ou teremos adultos problemáticos. O fracasso da escola tradicional, nos padrões que seguem quase inalterados por anos, está em querer que todos aprendam exatamente o mesmo e no mesmo ritmo", avalia.

Durante a pandemia, o autor produziu três obras para lidar com a quarentena: 7 pecados capitais que a filosofia explica, o Romantizando a filosofia e o Filosofia do comportamento. Abreu é um estudioso da mente e comportamento humano, conhecimentos aplicados nas suas obras. Com especialização em história da ética e moral pela universidade Carlos III e em idealismo filosófico e cosmovisão pela Universidade Autónoma, ambas de Madrid, na Espanha, ele se propôs a analisar tópicos específicos da psiquê, com também formação em psicanálise, que pela primeira vez estão sendo compiladas em obras literárias. Toda análise é feita pela ótica da filosofia, com base em seus estudos como psicanalista, neuropsicanalista e neurocientista com pós graduação por Harvard, nos Estados Unidos.

Os livros vendidos serão também distribuídos gratuitamente para quem não tem condição de comprar e Organizações Não Governamentais (ONGs). Por meio do projeto "Conhecimento para todos", o autor tenta levar conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. "Uma sociedade com conhecimento, além de manter a mente saudável, também favorece um melhor convívio e têm a consciência do necessário para um melhor bem-estar".

Sobre o autor:

Neurofilósofo Fabiano de Abreu neurocientista, neuropsicólogo, neuropsicanalista, neuroplasticista, psicanalista, psicopedagogo, jornalista, filósofo, nutricionista clínico, empresário e membro da Mensa, associação de pessoas mais inteligentes do mundo com sede na Inglaterra. Especialista em estudos da mente humana e pesquisador no CPAH Centro de Pesquisas e Análises Heráclito.

Registro e currículo como pesquisador: http://lattes.cnpq.br/1428461891222558

Sobre os Livros da série Conhecimento para todos na quarentena

Título: 7 pecados capitais que a filosofia explica

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 9786500031614

Ano de lançamento: 2020

(amazon.com.br)

Título: Romantizando a Filosofia

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 978-65-00-03357-1

Ano de lançamento: 2020

(amazon.com.br)

Título: Filosofia do comportamento

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 978-65-00-03899-6

Ano de lançamento: 2020

(amazon.com.br)

Título: Filosofia da Educação Infantil

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 9786599231506

Ano de lançamento: 2020