Modelo plus size Amanda França participa de reality show inédito com influenciadores digitais de Minas Gerais

"Se Vira", que está sendo exibido na TV Paranaíba, desafia os participantes a criarem conteúdos sobre produtos dos patrocinadores; mineira quer aproveitar a oportunidade para trabalhar assuntos que já defende em suas redes sociais

Divulgação

A digital influencer e modelo plus size Amanda França é uma das participantes do novo programa "Se Vira", primeiro reality show com influenciadores digitais de Minas Gerais, que estreou no último sábado, na TV Paranaíba, afiliada da Rede Record.

Amanda, que foi Miss Uberlândia Plus Size em 2015 e há cinco anos trabalha com temas como empoderamento feminino em suas redes socais, foi convidada para participar da competição ao lado de outros sete influenciadores mineiros e promete movimentar a disputa.

No reality comandado pelo jornalista Tarcis Duarte, os participantes terão que cumprir desafios relacionados à divulgação de produtos dos patrocinadores da atração. Com eliminações semanais, só continuarão na competição aqueles que conseguirem se virar bem com as exigências e o tempo limitado para execução das tarefas.

Divulgação

"Nesse reality não terá confinamento. Nós vamos receber os produtos em casa e produzir conteúdo, fazer o nosso melhor no tempo estipulado pela direção. O vencedor vai ganhar o prêmio de R$ 10 mil reais", destacou Amanda, que está bastante animada para os novos desafios que virão pela frente.

Oportunidade

Para a digital influencer mineira que soma mais de 288 mil seguidores em sua página no Instagram (@amandacaf), a participação no reality significa dar voz para mulheres que, assim como ela, estão fora do padrão considerado normal. "Meu ganho maior não é só estar participando, mais como o reality é uma porta aberta para a sociedade em si, é gratificante representar tantas mulheres que gostariam de ter esse apoio, oportunidade e visibilidade, mais muitas vezes não tem coragem de sair de casa, por estarem oprimidas pelos próprios familiares ou questões psicológicas sociais que as influenciam", pontuou.

Divulgação

Jurados

Amanda, assim como os demais participantes, será julgada por dois jurados fixo e um convidado a cada rodada.

Dione Borges, diretor comercial e de marketing da TV Paranaíba, e Taty Ferreira, escritora e influenciadora digital há dez anos, dona do canal "Acidez Feminina" no YouTube, integram a equipe fixa da atração.

Programa

O "Se Vira" tem meia hora de duração, sendo exibido sempre aos sábados, a partir das 14h30, logo após o Balanço Geral.