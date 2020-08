Lucas Monteiro tem apenas 18 anos e já fatura mais de 10 mil reais por mês. Saiba como

O jovem Lucas Monteiro Bittar revela os segredos do marketing digital e como conquistou sua independência financeira trabalhando apenas 2h por dia através da internet

O jovem Lucas Monteiro Bittar Malta Guedes, conhecido como Dark Sensei nas redes sociais e no YouTube, tem apenas 18 anos de idade mas já sabe muito bem o que quer fazer da sua vida. Ele se tornou um especialista em marketing digital e hoje vive o que seria um sonho para muitos: trabalhar apenas 2h por dia e faturar mais de 10 mil reais por mês.

Lucas conta como conseguiu atingir essa façanha: "Faço campanhas no Facebook Ads para profissionais liberais, como médicos, por exemplo, trazendo visibilidade para o negócio deles e atraindo clientes dentro do público alvo pretendido. Sou muito criativo e elaboro campanhas diversas para fazer lançamentos de produtos e serviços. Os resultados são assombrosos, o que mostram a eficácia de investir em marketing digital. Me tornei um especialista nas plataformas de anúncios na internet e consigo hoje, trabalhando apenas 2h por dia ter um bom faturamento", revela

O jovem também é um apaixonado por games e dedica o restante do seu tempo para fazer aquilo que gosta: "eu trabalho com o Facebook Ads e o marketing digital apenas 2h por dia. Decidi que eu queria ter qualidade de vida e não me matar de trabalhar. Então durante o restante do meu tempo livre sou o Dark Sensei, influenciador da área de games, tecnologia e lifestyle."

Mentoria

Agora, Lucas quer ensinar outras pessoas a seguir pelo mesmo caminho e conquistar a independência financeira: "hoje eu realizo mentorias para ensinar a fazer o que eu faço. Já tenho quase 10 alunos que estão mudando de vida agora e pretendo expandir esse conhecimento para muitas outras pessoas. Muita gente fica incrédula em relação ao meu estilo de vida se é viável viver da internet, mas o que mostro nos meus cursos e mentorias é que não apenas isto é viável como rentável. E está ao alcance de todos."

Novos desafios

O influenciador está firmando novas parcerias para aumentar seus rendimentos ainda esse ano: "já firmei parcerias que vão me render partir de mês cerca 100 mil reais por mês, sem que eu precise trabalhar mais. Tenho o objetivo de aumentar os meus rendimentos atuais para me tornar um multi investidor, aplicando em diversas áreas que acredito serem promissoras e que vão me levar a um outro patamar na minha vida financeira e nos meus negócios."