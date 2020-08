Empresas recorrem ao online para vender mais em época de crise

Já é notório e bastante comentado que muitas empresas têm recorrido a web para realizarem vendas neste período em que vivemos, onde o novo coronavírus gerou grandes perdas em setores e empresas ao redor de todo o planeta. Hoje se vende quase tudo na rede mundial de computadores, desde carros a coroa de flores.

Uma vez que a internet consegue de maneira rápida, 24 horas por dia, todos os dias da semana, vincular anúncios de produtos e serviços, isso se torna um grande trunfo. Entre as plataformas podemos destacar o buscador Google e as variadas redes sociais. Cada uma com suas estratégias e maneiras de trabalhar. Por isso, o indicado é contratar alguém que entenda do assunto para tirar o melhor das plataformas.

Entre os setores que mais têm tirado proveito nestes meses de quedas nas vendas, podemos destacar o setores que trabalham com vendas online, os e-commerces, e também os setores que fazem entregas online de produtos variados.

De acordo com o dono de uma floricultura online em São Paulo, o senhor William Hashimoto, a sua empresa conseguiu se manter nos últimos meses graças à internet. "Nossas entregas de coroas de flores se mantiveram 100% devido à internet, recebemos pedidos variados do Brasil e até de fora do país. O que nos deu um fôlego neste momento", ressalta William.

É claro que ao optar pela web, dependendo do modelo de negócio, o empresário não deverá abandonar o físico, se o mesmo fizer sentido para ele. A internet neste caso surge muito mais como um agregador, uma valiosa somatória nas estratégias de vendas.

Com isso, podemos dizer que estar na internet hoje não é mais uma escolha, é uma obrigação, e sabe por quê? Porque é ali que se encontram hoje os consumidores e as pessoas.

