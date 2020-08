Desde que o ano de 2020 começou muitas coisas aconteceram e trouxeram certas dificuldades para o mundo. Sem dúvidas a pandemia causada pelo novo coronavírus está entre as principais dificuldades enfrentadas não só neste ano, mas talvez na última década. Em meio a tantas preocupações, incertezas e desânimo, Espiritualista dá dicas de como cuidar da mente em tempos difíceis para ajudar a passar por esse momento delicado.

Fundador do Espaço Recomeçar, uma Casa de Apoio Espiritual localizada em São Paulo que atua desde 2002, Maicon Paiva conta que o momento atual merece cuidado redobrado com a mente. "Estamos vivendo um momento delicado, cheio de incertezas e preocupações. De um lado temos medo de contrair um vírus que é um grande mistério para a ciência e de outro o desespero econômico. Tudo isso pode prejudicar a saúde mental se algumas medidas não forem tomadas", explica o Espiritualista.

O que podemos aprender com as dificuldades atuais?

Mesmo diante de tantas dificuldades, o Espiritualista conta que é importante refletir sobre o presente e aprender algo com as mudanças que aconteceram neste ano. "Tudo que aconteceu neste ano nos trouxe ensinamentos importantes, como a valorização da família, dos cuidados com a saúde, a importância da prevenção, a empatia, solidariedade e a necessidade do cuidado próprio", conta Maicon Paiva.

De acordo com o Espiritualista, a rotina de trabalho, escola e outros afazeres comuns para a maioria das pessoas tiram a atenção de coisas que também são importantes para um equilíbrio emocional, físico, mental e até mesmo social.

Por isso, ele aconselha que esse momento de isolamento social, quarentena e resguardo das atividades do dia a dia, seja usado para boas práticas e cuidado pessoal. "Mais do que nunca, esse é o momento para cuidarmos de nós e de quem amamos. Mas para cuidar do outro precisamos cuidar de nós mesmos primeiro, seja fisicamente ou mentalmente. Todavia, com tantas mudanças, incertezas e preocupações os cuidados mentais é fundamental para manter uma boa saúde em tempos difíceis", explica Maicon Paiva.

Como cuidar da mente em tempos difíceis?

O Espiritualista conta que as preocupações atuais contribuem muito para o desequilíbrio mental. As incertezas econômicas, preocupações com a saúde e familiares, tristeza por tantas vítimas dessa pandemia, são alguns dos fatores que geram o desequilíbrio mental.

Portanto, ele aconselha: "é necessário equilibrar as coisas que fazemos no dia a dia em relação aos medos que temos por causa dessas preocupações". Além deste conselho, o Espiritualista dá algumas dicas de como cuidar da mente em tempos difíceis.

1. Ocupe a mente com alguma atividade

O Espiritualista conta que manter-se ocupado com alguma atividade, principalmente se for prazerosa, ajuda a desviar a atenção de preocupações. "Ocupar-se com algo faz muito bem para a mente e para o Espírito. Ao realizar alguma atividade, é muito mais fácil manter a atenção em coisas boas e evitar pensamentos de desânimo".

A relação entre ocupar a mente e a felicidade é descrita também por John Robinson. Sociólogo e pesquisador da Universidade de Maryland, localizada nos Estados Unidos, Robinson publicou um estudo que comprova: pessoas ocupadas são mais felizes.

2. Faça atividade física regularmente

Que atividade física é benéfica para o corpo todos já sabem. Mas você sabia que praticar atividade física também traz benefícios para a mente? É o que diz diversos estudos sobre o assunto. Segundo uma pesquisa feita por Harvard, é possível reduzir em 26% o risco de depressão apenas caminhando durante 15 minutos por dia.

"A atividade física permite desviar a atenção de pensamentos negativos e ainda proporciona hormônios que contribuem para o bem-estar", conta o Espiritualista.

3. Desconecte-se da tecnologia

Maicon explica que a todo momento as pessoas são bombardeadas com notícias preocupantes, fake news e conteúdos que podem levar ao desgaste emocional quando consumidos o tempo todo. Por isso, é importante ficar um tempo longe da tecnologia, o que inclui celular, televisão e internet.

"Tire um momento do seu dia para ficar completamente offline. Nesse tempo livre, faça atividades que te deixe próximo da natureza, da Espiritualidade e do seu eu interior".

4. Não perca as esperanças

São momentos difíceis, mas eles não irão durar para sempre. Maicon conta que manter as esperanças de dias melhores e de um futuro bom para todos é muito importante para cuidar da mente.

"Por mais difícil que pareça, nada é para sempre. Vamos aproveitar o momento para refletir, mudar e aprender coisas novas, mas sem deixar de acreditar no amanhã".

5. Conecte-se com a Espiritualidade

Existem inúmeros estudos que comprovam que a Espiritualidade proporciona diversos benefícios para a saúde mental e os efeitos são sentidos em qualquer religião. Portanto, Maicon aconselha: "conecte-se com a sua fé, Espírito, alma ou qualquer outra crença que te coloque próximo da Espiritualidade. A fé é transformadora e te ajudará a manter o equilíbrio mental".

6. Não se cobre tanto

Muitas pessoas passaram a trabalhar no regime home office e acabam se cobrando por ter apresentado queda na produção, por não estar dando conta do trabalho em casa ou por estarem sobrecarregados com tudo que está acontecendo.

"Manter a rotina estabelecida antes da pandemia é muito difícil. As coisas mudaram e precisamos encarar essas mudanças. Então não se cobre tanto, não fique frustrado e reconheça que perder produtividade nesse momento é normal", explica Maicon Paiva.

7. Elimine energias negativas e atraia positividade

Maicon conta que nesses momentos difíceis acumulamos muita negatividade em nosso dia a dia e isso tem efeitos ruins para outras áreas da vida, como financeira, amorosa, familiar e pessoal. Portanto, é importante limpar as energias e atrair a positividade.

"A Limpeza Espiritual é uma prática constante e altamente necessária em um momento como esse. Algumas formas de fazer isso é trocando o ar da casa, acendendo incensos aromáticos e se livrando de pensamentos negativos. Para aqueles que estão com uma carga negativa muito alta, é interessante realizar uma Consulta Espiritual para se livrar da negatividade acumulada nesse período", explica o Espiritualista.

Além de todas as dicas de como cuidar da mente dadas pelo Espiritualista é sempre importante reforçar que ao perceber mudanças em seu comportamento e pensamento que possam indicar alguma dificuldade mental, você deve pedir ajuda.