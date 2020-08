Turismólogo Flávio Faria indica três destinos nacionais para ir de férias em agosto

Com a crise econômica e a pandemia do novo coronavírus, o setor de turismo sentiu um grande impacto com a redução brusca dos deslocamentos, devido ao lockdown imposto em algumas cidades para conter a covid-19. Embarques e desembarques internacionais seguem cancelados pelo governo brasileiro, mas é possível viajar dentro do país, tomando as devidas precauções de higiene e segurança.



Por isso, diante dessa atual crise econômica, Flávio Faria elencou alguns destinos que valem a pena ser visitados dentro do país, para aqueles que não estão em lockdown. Confira:



Florianópolis/SC



É um destino muito disputado no sul do país devido sua riqueza cultural com praias maravilhosas, é um destino ideal para aventureiros e esportistas e o legal é que as passagens aéreas sempre estão com preços atrativos.



Campos do Jordão/SP



Conhecido por ser a cidade mais alta do Brasil, procurada pelos turistas pela qualidade do ar e de seu clima. É o maior destino turístico da Mantiqueira e referência nos roteiros de inverno.





Brotas/SP



Motivos não faltam para visitar a capital da aventura paulista. A cidade conta com nove Ecoparques que oferecem uma estrutura completa de lazer, com atividades para adultos e crianças, prezando pela segurança, acessibilidade e sustentabilidade.