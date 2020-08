Veja como os aplicativos podem aprimorar os processos de trabalho em home office

Divulgação

O regime de trabalho classificado como home office diferencia-se dos demais em face de ter como base a própria residência do trabalhador. Visto como uma saída importante para a questão do isolamento social, passou a fazer parte das empresas e da vida de boa parte dos profissionais no ano de 2020. Assim como as vias convencionais de atividades laborais, trata-se de uma modalidade que requer organização e outros tipos de atenções por conta de seu formato.

Classes de aplicativos úteis para se trabalhar em home office:

A tecnologia é vista como forte aliada para quem passou a trabalhar dessa maneira. As vantagens com o emprego de aplicativos, por exemplo, se estendem também às empresas. Estes são relevantes para que o colaborador consiga dar características de fato profissionais à sua nova rotina. Além disso, torna-se mais fácil que as corporações consigam preservar índices de produtividade, dentre outras características consideradas importantes. Veja alguns tipos relevantes de apps para home office.

Aplicativos para videoconferências:

Qualquer que seja o tipo de trabalho produzido, há algo de comum em se tratando das reuniões profissionais: elas tornam-se melhores quando se pode ver e falar com os demais membros da equipe. Interações dessa ordem são valiosas para se preservar a identidade da corporação, bem como a qualidade do trabalho em si, já que se promove um melhor nível de comunicação entre gestores e seus colaboradores.

É o que se pode alcançar através de aplicativos desenvolvidos para videoconferências. Largamente utilizados em reuniões empresariais, ganharam grande notoriedade no país após o mês de março, quando as companhias precisaram adotar mecanismos de readequação das formas de trabalho. O mais conhecido deles é o Zoom Meetings, que promove reuniões de grande porte, já que admite até 500 participantes de uma só vez. Este, contudo, divide espaço com o também famoso Google Hangouts.

Controle de múltiplas senhas:

Não é novidade que quase a totalidade das atividades das pessoas pelo mundo tem como condição a adoção de algum tipo de senha. Mais do que manter esses dados adequadamente preservados, por vezes é preciso que se adote também um sistema para que se gerencie várias senhas ao mesmo tempo. Pensando nessa necessidade dos tempos modernos, empresas de desenvolvimento de softwares criaram aplicativos para âmbito pessoal, mas que podem perfeitamente ser empregados em se tratando de questões profissionais.

O Dashlane é um aplicativo dessa ordem, que auxilia também por conta de dispensar com que os usuários lembrem todas as senhas que deverão fazer uso. Há o emprego de configurações de segurança, uma vez que novos códigos são gerados a cada ingresso em um dado sistema e estes possuem caráter descartável, ou seja, servem para apenas uma utilização.

Gerenciamento de projetos:

Se o intuito é promover a transferência de atividades antes exclusivas de grandes escritórios para a realidade doméstica, isso implica, dentre outras ações, em práticas para se gerenciar projetos. Vale ressaltar que estes podem ser de grande porte, não bastando o simples gerenciamento por meio de algumas poucas planilhas.

Para que não ocorra nenhum tipo de confusão em se tratando de tarefas dessa natureza, vale o emprego de aplicativos como o Trello, cujo funcionamento emprega o sistema Kanban, já conhecido de quem atua em sistema corporativo. Ainda que seja capaz de processar grandes volumes de dados relativos a projetos, não há dificuldades quanto às formas de utilizá-lo, pois este conta com lembretes acerca de todas as etapas, que podem ser criados pelo próprio usuário.

Apps para controle de tempo e produtividade:

Não é exagero que se sinta a necessidade de gerenciar com mais precisão o tempo que se leva para realizar todas as tarefas de um dado trabalho. Essa necessidade é algo novo para muitos trabalhadores, mas pode ser equilibrada com a utilização dos recursos certos para tal finalidade. No que diz respeito a se fazer cada atividade dispendendo o tempo ideal para isso, o aplicativo Neotriad volta-se para emprego por parte do profissional. Os mecanismos de utilização deste app baseiam-se em calendários personalizados, contando-se com vários assistentes e ferramentas, que farão com que a produtividade possa ser preservada ou até mesmo aumentada em alguns casos.

Recurso para acesso remoto a computadores:

A quarentena foi algo que pegou muitas empresas e trabalhadores de surpresa. Sem tempo para planejamentos minuciosos acerca das novas rotinas de trabalho, é fato que muitas informações importantes, tais como planilhas, formulários e relatórios ficaram em computadores das corporações.

Isso, entretanto, atualmente pode ser solucionado, especialmente com a utilização de aplicativos para se obter acesso remoto a tais computadores. Com recursos que permitem emular alguns sistemas operacionais, um dos exemplos deste tipo de ferramenta é o app TeamViewer.

Pontos a se considerar sobre este tipo de trabalho:

Com a realidade radicalmente modificada, é comum que tanto os colaboradores, quanto os gestores possam se sentir perdidos em algumas ocasiões. Recomenda-se, contudo, que se tenha paciência, pois com o transcorrer do tempo e o emprego dessas tecnologias tudo poderá tomar um novo e até mesmo mais eficiente rumo.

De forma geral, grande parte das empresas já mostra maior adequação ao estilo home office de trabalho, pois verificou-se em alguns segmentos que a produtividade aumentou, ao passo que os custos e os riscos foram reduzidos.