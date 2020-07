Alex Matthews conquista o mercado imobiliário norte-americano

O investidor brasileiro Alex Mathews foi indicado ao Forbes Under 30 e desponta como um caso de sucesso do setor imobiliário nos Estados Unidos.

Com apenas 25 anos, o brasileiro Alex Matthews, de Belo Horizonte (MG), está transformou uma ideia em uma empresa com faturamento milionário. Em um pouco mais de cinco anos, sua empresa, a Empire Residence Vacation Homes, já tem faturamento anual de milhões de reais, se mostrando um modelo de negócio lucrativo e sustentável, que culminou na indicação do empreendedor ao prêmio Under 30 da Forbes Brasil premiação destinada a jovens com menos de 30 anos que estão se destacando em diversas áreas.

Do Brasil para o setor imobiliário internacional

Formado em Direito pela PUC/MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Alex chegou a trabalhar como advogado por um pouco mais de quatro anos em BH, até que em 2015, resolveu mudar radicalmente o rumo da sua vida, tendo a ideia de investir em tornar as férias dos sonhos nos Estados Unidos mais acessíveis, através da oferta de moradias de alto padrão com baixo custo para aluguel de temporada, oferecendo diárias de 20 a 400 dólares, bem abaixo do praticado na hotelaria em Nova York.

Atualmente, o site da Empire Residence já conta com 50 mil visualizações diárias, onde os clientes podem escolher entre novidades em propriedades, lofts, quartos, studios e casas. A empresa oferece cerca de 300 locais nos Estados Unidos e na Europa, em cidades como Paris, Porto e Londres.

Foco no atendimento ao cliente

Todas as casas e quartos possuem equipamento de segurança e apoio 24 horas no idioma do hóspede: "Mesmo que o seu inglês não seja fluente, será atendido de forma nativa", conta o empresário.