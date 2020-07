Tiago Noel conta sua história de sucesso nos EUA e fala sobre suas origens na periferia de São Paulo

Tiago Noel Foto: Reprodução

Visionário e fundador da plataforma de ensino de inglês Soulphia, Tiago Noel busca alternativas para colaborar com o desenvolvimento pessoal, ações sociais e o ensino usando a internet como ferramenta para todos esses objetivos.

Quem hoje vê Tiago Noel em Nova York desenvolvendo diversos projetos educacionais e startups, não imagina as dificuldades que o jovem visionário, criador da plataforma de ensino de inglês Soulphia, já enfrentou ao longo da vida.

Antes de se tornar um visionário digital e chamar atenção de parceiros como Luan Santana, Claudia Leite, Eduardo Kobra e a influencer Anna Layza para os seus projetos, que unem o viés educacional com o social, o jovem paulistano, que morava no bairro de Perus, na fronteira com a cidade de Osasco, relata que já passou muitas dificuldades e teve de superar desafios pessoais e financeiros para realizar os seus sonhos.

Trajetória

Tiago conta um pouco de sua trajetória até alcançar o sucesso na vida pessoal e profissional: "Eu diria que o caminho que eu trilhei foi o caminho do trabalho duro, do esforço, da disciplina, não o da sorte, do talento, mas o das pedras, e consegui. No Brasil, lá em Perus, era bem difícil. Eu tinha pouco dinheiro, era bastante preocupado com a faculdade que ia escolher. Estava sempre preocupado em dar alguma segurança a Amanda, minha esposa, e não sabia exatamente onde meus investimentos iriam dar, mas sempre acreditei em mim e fui Sempre fui adaptando minha carreira às necessidades e oportunidade que enxergava no mercado."

Antes de investir no empreendedorismo digital, Tiago já passou por diversas outras profissões: "Já fui pedreiro com o meu pai aos 16 anos, já trabalhei como caixa da Caixa Econômica Federal aos 18 anos, fui gerente de marketing de uma Indústria farmacêutica aos 23 anos e me tornei Diretor comercial aos 26 anos. Tudo isso contribuiu para eu ser quem eu sou hoje. Ainda não realizei todos os meus sonhos, mas vou continuar batalhando para chegar lá."

Influência digital

Apostando em iniciativas digitais, Tiago Noel quer mudar a vida das pessoas tendo a internet como ferramenta de influência positiva: "Minhas empresas têm uma força bem grande de influência, em especial no mundo digital. A Soulphia, por exemplo, que é uma plataforma de cursos de inglês que conecta brasileiros que querem aprender inglês à professoras americanas que eram moradoras em situação de rua. Nós investimos em desenvolvimento pessoal para essas mulheres e elas conseguem um aluguel, uma profissão estável e um diploma. Outro exemplo é a Megadreams Digital, que transforma professores comuns em super-influenciadores das próprias áreas e leva ensino de qualidade a preço acessíveis para milhares de brasileiros."

Os planos para o futuro são de aumentar ainda mais a influência digital e continuar inovando: "Enquanto eu puder expandir meus projetos e transformar a vida das pessoas, continuarei fazendo isso."