Sarah Santos ensina internautas a conquistar a independência financeira no Instagram

Conheça a influenciadora digital Sarah Santos, que está faturando alto nas redes sociais através do marketing digital. Ela ensina o segredo do seu sucesso e motiva seus seguidores a se tornarem empreendedores digitais.

O que começou como um hobby, se tornou um negócio bastante lucrativo para a influenciadora digital Sarah de Oliveira dos Santos, que com o crescimento da sua rede social decidiu se dedicar ainda mais à profissão de influenciadora digital, tornando esta sua principal atividade.

No entanto, para aqueles que acreditam que ser uma influenciadora digital é um mar de rosas, Sarah revela que a fama exige muita dedicação integral e psicológica: "Só paro de trabalhar na hora que vou dormir. Não tenho dia nem hora para trabalhar, é a todo momento."

Hoje com o seu progresso, a influenciadora incentiva novos empreendedores a seguir pelo seu mesmo caminho e conquistar a independência financeira, com dicas em diversas áreas e categorias turismo, moda, empreendedorismo, conquistando assim uma legião de fãs nas redes sociais, que já chegam a quase 100 mil seguidores.

Oportunidade em meio à crise

Com a pandemia do novo coronavírus, muitas empresas e negócios estão encontrando no mundo digital a oportunidade para driblar a crise e sair do vermelho, alcançando o seu público alvo com ações promocionais nas redes sociais, através de influenciadores digitais e do marketing direcionado exclusivamente para essas plataformas.

Sarah releva o motivo do crescimento do digital mesmo em tempos de crise: "além do investimento em marketing digital ser em geral mais em conta do que a mídia tradicional, é direcionado, assertivo e tem ferramentas de controle, gestão e acompanhamento de resultados muito mais transparentes e dinâmicas. Através do investimento no digital você dialoga quase que diretamente com o seu público alvo e tem melhores resultados, dando a conhecer da sua marca e do que você oferece da melhor maneira possível, além de fortalecer sua autoridade digital."

Da rede social para o empreendedorismo

Apesar de ser jovem, a influenciadora despertou para o seu lado empreendedora, enxergando uma necessidade do mercado, e hoje conta com lista de clientes fidelizados com mais de 2.000 pessoas em todo Brasil. Com isso, a mineira fatura atualmente mais de 200 mil reais e mudou completamente a sua vida.

Entre os serviços que oferece estão gestão de rede social, marketing digital, consultoria, e-commerce, produção de conteúdo, fornecendo um pacote completo de soluções digitais para as empresas que a contratam.