Thiago Bruno Xavier quer elevar o status da profissão barbeiro com cursos a nível universitário

O empreendedor Thiago Bruno Xavier está alçando voos mais altos e quer revolucionar o ensino e a capacitação em barbearia, conferindo um novo patamar de estudos e ensino da profissão.

O barbeiro e empreendedor Thiago Bruno Xavier, vencedor da Batalha dos Barbeiros e conhecido como barbeiro dos famosos em Goiás, por atender a diversos nomes da música sertaneja, está em busca de ir além no desenvolvimento e formação de novos profissionais, capacitação e especialização no setor de barbershops e estética, elevando seus cursos a um novo patamar, inspirado em modelos internacionais, para trazer um status de curso superior às formações oferecidas na área.

Status superior

Thiago Bruno mudou-se para Londres, na Inglaterra, afim de desenvolver sua plataforma de cursos online, que segundo ele, será lançada brevemente. Os cursos desenvolvidos irão usar metodologia europeia de ensino: "aqui na Europa os cursos de barbeiro têm status de curso superior, além de toda uma estrutura e metodologia reconhecida em todo o mundo como de excelência. Por esse motivo, vim para cá para unir o meu expertise ao talento de muitos outros profissionais competentes para criar a melhor plataforma de formação em barbearia possível."

Os cursos serão oferecidos em português com legenda em inglês, espanhol, italiano e diversos outros idiomas, objetivando alcançar também o mercado internacional.

Empreendedorismo e arte

Segundo Thiago Bruno, as formações oferecidas irão abordar também o mundo do empreendedorismo: "não quero apenas oferecer cursos que ensinem técnicas de corte e a profissão, mas que ensinam ao barbeiro o lado empreendedor, de como cuidar dos negócios, gerir uma empresa, dos princípios mais básicos até os mais elaborados, capacitando o profissional não apenas a fazer cortes com excelência, mas a começar, do zero, um negócio que seja sustentável, ensinando técnicas de administração, gestão empresarial e business."