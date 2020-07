Pagamentos por meio de aplicativo de mensagens tornam-se realidade no país

O Whatsapp tornou-se um fenômeno de utilização em todo o mundo. Os recursos para trocas de mensagens foram aprimorados um a um desde que o aplicativo foi lançado. Foi uma questão de tempo até que as empresas fossem contempladas com modalidades próprias para sua utilização.

Assim como outros recursos que auxiliam empresas a vender online, como gerador de nomes, bancos de imagens gratuitas, gerador de códigos de barras e slogan, agora estas organizações poderão se valer da realização de pagamentos através do Whatsapp.

Observação de questões de cobertura e segurança:

O comércio eletrônico do Brasil é o primeiro do mundo a experimentar esta ferramenta, já que o país foi escolhido para implantação desse método de pagamento. A novidade, contudo, demandou uma série de análises, especialmente por parte de autoridades do Banco Central, que é a principal instituição pública em território brasileiro a controlar operações dessa natureza. Observou-se profundamente detalhes que garantissem a segurança e cobertura a um grande número de pessoas.

Os custos envolvidos nas transações:

As novas funções financeiras do Whatsapp também abrangem transferências de dinheiro entre usuários, sem que seja necessário deixar o aplicativo ou contar com redirecionamento a uma plataforma. No que tange às utilizações envolvendo empresas do tipo loja virtual, como as de dropshipping, por exemplo, há custos que são aplicados às corporações. Estes são estimados em 3,99% sobre cada operação, mas isso pode variar com o passar do tempo.

O que se espera de vantagens para clientes e empresas:

Quanto mais tecnológicos tornam-se os processos de vendas, mais as lojas online passam a dispor de meios para aumento dos lucros. Do mesmo modo como ocorre no e-commerce, espera-se que os consumidores também sejam beneficiados, já que a criação deste mecanismo de pagamento é decorrente de uma observação acerca de demandas existentes há tempos entre a população que utiliza o aplicativo. Veja algumas vantagens:

Uma opção acessível de pagamento;

A praticidade é um dos principais motivos que fazem com que alguém prefira um comércio em detrimento de outro. Quando se tratam de comercializações pela internet, esta exigência mostra-se ainda presente, uma vez que as pessoas têm cada vez mais rotinas repletas de ocupações e não querem perder tempo. Desse modo, ter na palma da mão uma forma de pagamento colabora bastante na hora de se decidir sobre o que comprar e em que loja.

Criptografia como elemento de segurança:

Este tipo de codificação impede com que outras pessoas, que não as autorizadas, tenham acesso aos dados transferidos por meio do aplicativo. Se as mensagens convencionais trocadas pelo Whatsapp já contavam há alguns anos com esta proteção, as operações envolvendo envio de dinheiro e pagamentos se mostram ainda mais seguras.

Maior volume de vendas:

As empresas do tipo loja online agora podem empregar este mecanismo como um diferencial. A atratividade de novos clientes poderá ser obtida, sobretudo em relação à facilitação de pagamentos. É importante, contudo, que os lojistas observem as taxas aplicáveis a fim de que os preços ao consumidor sejam ajustados de forma mais equilibrada, sem aumento excessivo ou perda de receita.