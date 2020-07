Cristiano Trindade/Divulgação/MF Press Global

O ano de 2020 entra na História com relatos

negativos e tristes. Com a pandemia mundial, COVID-19, o mercado de trabalho

foi completamente impactado. Grande parte das empresas tiveram perdas

significativas de suas receitas e acabaram fechando as portas ou foram forçados

a reduzir o quadro de funcionários.

Em isolamento social, as pessoas passam a maior

parte do tempo conectados. A internet trouxe um conceito de acessibilidade

associada à informação e conhecimento. Muitos assuntos e conteúdos são

encontrados na web de maneira simples e rápida. Basta uma pesquisa rápida na

internet que um bombardeio de informação é colocado à sua frente.

Pensando em contribuir com o desenvolvimento

das pessoas, onde a aprendizagem e a reinvenção profissional são

imprescindíveis, o e-book "De Frente com você – Definitivamente" foi

elaborado para nortear as pessoas a trilharem sua carreira profissional rumo ao

sucesso. Você irá aprender a ter o controle e gerenciamento da sua própria

prosperidade profissional e passará a tomar decisões precisas e determinantes.

"Percebi que muitos profissionais estavam

atordoados ou perdidos como consequência dessa vulnerabilidade econômica. Agora

é hora, mais do que nunca, de assumir o controle da sua marca pessoal e gerir o

próprio destino. Analisei quais ferramentas são fundamentais na condução da

carreira profissional e que geram impactos positivos.", revela o autor do e-book.

Divulgação/MF Press Global.

Do marketing pessoal e profissional, passando

pela comunicação e empatia, além de temas como autoconhecimento, propósito,

motivação e networking, a intenção é trazer um olhar novo e atualizado, com conceitos

fundamentais e resolutivos sobre o mercado de trabalho para ajudar a tomar a

melhor decisão, aplicando técnicas imprescindíveis para construção de um novo

modelo de relação profissional.

O atual mercado de trabalho busca um perfil

profissional que vá além do currículo, da experiência profissional e acadêmica.

A autoliderança, proatividade e engajamento tornaram-se requisitos nos

processos seletivos.

O ebook "De frente com você –

Definitivamente", do especialista em Gestão de Pessoas e Negócios,

Cristiano Trindade, está disponível na plataforma Amazon. Basta acessar o link https://www.amazon.com.br/dp/B08CMQT1S1

É hora de agir com foco, o tempo está passando.

Afinal, quem não sonha em ser um profissional disputado e alcançar seus

objetivos?

Para um bate-papo com o autor, Cristiano

Trindade, adicione-o nas redes sociais @drcristianotrindade ou através do site www.cristianotrindade.com.br/