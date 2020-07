Com desenhos realistas em preto e cinza que chamam a atenção pela perfeição e qualidade, Chico Morbene é hoje um dos tatuadores mais requisitados do mercado. Com quase 600 mil seguidores no Instagram e uma fila de espera de até cinco meses, o tatuador é procurado por pessoas de todo o País, inclusive famosos. Entre as celebridades que ele já atendeu estão o apresentador Marcos Mion e o surfista Pedro Scooby.

Seu sucesso e sua técnica, inclusive, ultrapassaram as barreiras do seu estúdio em Alvorada no Rio Grande do Sul e alcançaram futuros tatuadores de todo o Brasil por meio de workshops e cursos que ele ministra. Morbene iniciou sua carreira em 2009, quando dividia o espaço de sua loja de computadores com um amigo que tinha um estúdio de tatuagem. "No início não me interessava muito, até ter contato com esse universo", explicou. Após muitos cursos e estágios, se especializou em desenhos realistas preto e cinza, uma tendência que vem crescendo cada vez mais no Brasil.

Natural de Alvorada, no Rio Grande do Sul, o tatuador começou a ficar conhecido após tatuar jogadores do Internacional e do Grêmio. Em 2015 participou do primeiro concurso nacional e se destacou ao apresentar seu trabalho diferenciado, ganhando três prêmios na ocasião. No mesmo ano, foi considerado pela revista Inked um dos destaques do ano.

Desde então Morbene vem colecionando prêmios e trabalhos que chamam a atenção e impressionam pela perfeição, entre eles a figura de Jesus Cristo que ele tatuou no apresentador Marcos Mion por cima de uma tatuagem antiga de dragão.

Segundo Mion, após consultar vários tatuadores, o gaúcho foi o único a aceitar o desafio de cobrir o desenho anterior. O resultado chamou a atenção nas redes sociais, rendendo milhares de comentários. Além dele, Morbene também já tatuou outros famosos, entre eles a assistente de palco Dani Bananinha, diretores da Rede Globo e os apresentadores André Marques eTom Veiga, o Louro José.

O sucesso de Chico Morbene (@chicomorbene) pode ser visto também nas redes sociais. No Instagram ele soma quase 600 mil seguidores que acompanham seus trabalhos, já em seu canal do YouTube são 42 mil inscritos.

Cursos

Seu aprendizado e trabalho realizado longo de uma década agora são repassados aos tatuadores que desejam aprender mais sobre a técnica do realismo. Com cursos online oferecidos em seu

site (https://www.chicomorbene.com.br/), Morbene ensina a técnica "Black And Gray" para iniciantes, voltado para textura e pêlos e realismo avançado.

O tatuador também ministra palestras por todo o país onde conta sua história, apresenta sua arte e dá dicas para os profissionais que estão iniciando sua carreira.