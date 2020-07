Conheça a trajetória de sucesso do jornalista e palestrante Bruno Carvalho

Bruno Carvalho é jornalista e especialista em imagem e comunicação. Criou

seu perfil nas redes sociais como forma de divulgar seu trabalho em conjunto com sua empresa Azure e se tornou um influenciador digital.

Por causa de seus resultados como influenciador, passou a oferecer mentoria e ensinar outras influenciadores e enxergou a oportunidade para apresentar sua estratégia de sucesso nas redes sociais com os cursos online "O poder do Marketing Oculto" para ensinar como empoderar a sua marca pessoal e como utilizar as redes sociais para potencializar parcerias e negócios.

"Pesquisas mostram que 74% dos consumidores se orientam por meio de

suas redes sociais para realizar uma compra. Desde a época das cavernas,

nós, humanos, fomos feitos para nos conectarmos com outras pessoas.

Por isso, empresas com fortes marcas pessoais por trás como, por exemplo,

Apple (Steve Jobs), Magazine Luiza (Maria Luiza Trajano), ou Arezzo

(Alexandre Birman), conseguem se destacar no mercado e ter um resultado

superior. Pessoas compram de pessoas, não importa se é um produto ou

serviço", explica Bruno Carvalho.

Em 6 anos, a jornalista atingiu a marca de mais de 3 mil alunos até

fevereiro de 2020 com suas consultorias online, agora com o período da

pandemia a probabilidade desse número é dobrar ainda em 2020.