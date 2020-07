Felipe Pimentel vislumbra oportunidades na rede social apesar da crise

Cada vez mais relevante neste nicho de mercado, o jornalista brasileiro Felipe Pimentel, de apenas 24 anos, é uma referência na web com dicas de lifestyle e posts de imagens que faz em locais incríveis ao redor do mundo, o jovem conta com mais de 520 mil seguidores no Instagram e segue o caminho da fama.

O início

O que no início era apenas um hobby, tornou-se profissão de tempo inteiro e, assim, Felipe construiu sua audiência nas redes. Hoje já está consolidado como digital influencer. Seus conteúdos encontram respaldo por ser licenciado em comunicação, para além de um especialista em marketing digital e empreendedorismo.

Felipe conta que vive o Instagram, trabalha sem parar e responde pessoalmente milhares de comentários e refere que, para quem sonha em encontrar um nicho na internet, a dica é persistir. "Vencer na vida é transformar sofrimento em aprendizagem e nunca desistir por maiores que sejam as quedas".

Planos e metas para o futuro

Os planos para o futuro são de consolidar-se no mercado europeu, viajar pelo mundo, realizar trabalhos internacionais e ter um repertório cada vez mais diverso para e interessante para os internautas. "Meu estilo de vida precisa estar conectado com o meu trabalho. Não posso e nem quero parar".

Empreendedorismo digital

Sempre atualizado e a seguir as novas tendências e tecnologias, o jovem fez das redes sociais um grande negócio. "Escolho a dedo as marcas que vou trabalhar para nunca desviar do meu lifestyle, tanto pessoal quanto profissional. Por ser diferente de tudo e ter uma personalidade única, acredito ter feito a diferença no mainstream", comenta.