Cantora e compositora Karyn Garcia estreia nova música

Cantora e compositora Karyn Garcia/Divulgação

Da mesa da sala e tendo sua família como plateia, para palcos lotados, singles de sucesso em rádios e com fãs por todos os cantos do Brasil! Esta é somente um pouco da trajetória de sucesso da cantora e compositora Karyn.

Ao longo de 10 anos foram diversos shows ao redor do Brasil, 7 CDs lançados (sendo até mesmo um em inglês e um em espanhol), singles de sucesso, parcerias com o renomado DJ Cuca e até mesmo música tema da novela global "Mulheres Apaixonadas", em Portugal. Atualmente, Karyn está em uma transição para a música Gospel.

Karyn explica que, desde que conheceu a Palavra ela começou a compor músicas sobre suas experiências com Deus, mas ainda oscilando entre a música pop/sertanejo que sempre fez, porém adentrando ao mundo do gospel aos poucos. Foi apenas após ouvir "Ressuscita-me", de Aline Barros, que Karyn chegou a uma conclusão: "Deus me deu este dom e eu preciso usar para fazer a mesma diferença na vida das pessoas que a Aline e essa música fizeram na minha vida!".

Com o EP "Espera", produzido por Rick Bonadio, Karyn estreia de vez na música gospel, no estilo pop. E, nascendo de uma parceria já de longa data com o produtor Marcelo Modesto, o single "Se eu não ouvir tua voz" nasce, o qual já é sucesso de compartilhamento no Instagram e cujo lançamento para todas as plataformas está previsto para o dia 29. "Se eu não ouvir tua voz" é visto por Karyn como sua porta de entrada para o mundo do gospel, marcando sua entrada no estilo folk, "Essa música é uma oração. É muito verdadeira e especial para mim e espero que ela toque muitos corações", afirma Karyn.

Instagram.com/karynoficial

YouTube.com/karyno