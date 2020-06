Empreendedor mira na igualdade de gêneros e na tecnologia para criar plataforma que busca desenvolvimento social e sustentável no mercado de trabalho

O especialista em marketing e fundador em série de startups, Augusto Spineli, aposta no Marketing e em plataformas digitais como ponto fundamental de geração de desenvolvimento empresariais e sociais.

Empreendedor Augusto Spineli/Vexatio / MF Press Global

O marketing digital, as redes sociais e a internet têm se mostrado uma solução em tempos de pandemia para ajudar as empresas a alavancarem os seus negócios na internet e também como ferramenta de impulsionamento para mudanças na sociedade.

Pensando nisso, o empreendedor Augusto Spineli, especialista em social media, SEO & SEM, identificou a possibilidade de trazer uma transformação social para o mercado de trabalho e para a sociedade de um modo geral através da criação de uma nova Startup, a Vexatio, que é uma plataforma independente de apoio às mulheres que estão sofrendo assédios em seus ambientes de trabalho: "Para uma empresa continuar crescendo mesmo em meio à crise, é preciso mais do que investir em propaganda nas redes sociais ou fazer análise das métricas da internet e trendings, mas também se comprometer com uma mudança de cultura, posicionamento e total adequação ao novos tempos, em especial no que diz respeito à igualdade de gêneros. Devido a essas mudanças de paradigmas comportamentais, que me ocorreu o desenvolvimento de um novo projeto de plataforma digital, que possui como objetivo orientar e informar as mulheres que estão sofrendo assédio moral e sexual no seu ambiente de trabalho."

Mercado de trabalho afetado pela desigualdade entre os gêneros

Augusto aponta que é necessário ocorrer uma alteração do status quo da sociedade: "Felizmente, aquele pensamento retrógrado que colocava a mulher em uma situação de inferioridade nas relações de trabalho está ficando para trás. Essa é uma das chaves para uma mudança cultural e estrutural da sociedade. Todos nós sabemos que o machismo dominante prejudica as mulheres em todos os âmbitos sociais, principalmente no trabalho. O que me causa uma certa estranheza é que esse assunto seja tão século passado, mas tão atual ao mesmo tempo, que parece que os homens não nasceram dos ventres femininos, e nem possuem irmãs nem esposas. A Vexatio surgiu neste contexto, justamente porque mesmo saltando aos olhos da sociedade e sendo um assunto recorrente, não existem ações afirmativas e eficazes para a sua desconstrução."

Ao vermos os movimentos sociais e ações afirmativas que tomaram lugar no mundo todo nos últimos meses, assim como o posicionamento de grandes marcas diante deste fenômeno, é certo que o consumidor hoje se identifica com empresas que são socialmente responsáveis, engajadas em diminuir a desigualdade e combater o preconceito: "Políticas afirmativas são importantes para uma sociedade melhor e também para mostrar aos consumidores nas redes sociais e em toda a comunicação corporativa que aquela marca tem empatia com o que acontece no mundo real. E que não ignora valores fundamentais para a sustentabilidade e existência humana, que são: a igualdade e o respeito".

É preciso falar sobre o assédios e a desigualdade de gêneros

Segundo pesquisa feita pela BBC, nos últimos 12 meses, mais de 22 milhões (37,1%) de mulheres brasileiras passaram por algum tipo de assédio. No entanto, após sofrer o assédio, mais da metade das mulheres (52%) não denunciou o agressor ou procurou ajuda, por motivos diversos como medo de represálias ou de não serem ouvidas nem levada a sério.

Para o empreendedor e sócio fundador da Vexatio, é fundamental estender as mãos as essas mulheres e prover a cada uma delas meios de encontrar ajuda, aconselhamento jurídico e psicológico e até mesmo encorajá-las a levar as provas a uma autoridade competente: "A Vexatio entende as necessidades e desafios das mulheres no ambiente de trabalho, e somos uma mão amiga e profissional que auxilia na construção, na orientação sobre a real ocorrência do assédio, no empoderamento feminino e na manutenção da saúde mental. Por isso, a maneira de conscientizarmos as mulheres sobre esse assunto é criando uma ferramenta de armazenamento de provas digitais com suporte que vai da simples orientação de como produzir e armazenar provas legalmente aceitas sobre os assédios, mesmo como, dando suporte psicoterapeuta e legal para romper o silêncio e denunciar esta prática abusiva."

O futuro é colaborativo

Augusto revela que hoje o segredo para o crescimento é uma postura colaborativa e não egoísta: "podemos não estar todos no mesmo barco, mas definitivamente estamos na mesma tempestade! Por isso, o segredo para o crescimento profissional também passa por se importar com o outro e ajudar o próximo a desenvolver suas habilidades. Não se chega a nenhum lugar sozinho, sendo um rolo compressor com ideias e posturas autoritárias. Hoje, as empresas devem ter como origem um conceito genuinamente orgânico, social e sustentável. Apenas dessa forma, a comunicação com a sociedade se fará de um forma contemporânea e que produza valores e desenvolvimento."

Sobre a Vexatio

Site: http://vexatio.com/

Instagram: https://www.instagram.com/vexatiobrasil/

Facebook: https://www.facebook.com/vexatio/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vexatio