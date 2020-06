Roberta Montagnini ensina segredos da fotografia durante a quarentena

Com mais de 40 prêmios internacionais a fotógrafa Roberta Montagnini é uma referência em fine art e agora ensina na internet os segredos da edição de imagens, equipamentos e até mesmo de como fazer da fotografia uma profissão rentável.

Divulgação/Roberta Montagnini

Com a quarentena, muitas pessoas passaram a usar a internet para ocuparem o tempo livre de forma útil, se reinventarem e aprenderem novas coisas, até mesmo investir em novas fontes de renda.

Pensando em meios de ajudar tanto iniciantes como pessoas que já tem alguma experiência no ramo, a fotógrafa brasileira premiada internacionalmente Roberta Montagnini está lançando na internet conteúdo e vídeos gratuitos onde ensina os segredos da profissão: "a maioria dos vídeos são em inglês, para atingir um público de várias nacionalidades e também pelo fato de eu viver fora do Brasil e trabalhar na maior parte das vezes com pessoas que não falam português. Contudo, estou agora gravando estes vídeos também em português e já tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre a iniciativa.

Divulgação/Roberta Montagnini

Os vídeos abordam assuntos desde a parte técnica de edição de imagens até a questão mais focada nos negócios: "no meu canal do YouTube eu pretendo ajudar as pessoas não apenas a aperfeiçoarem-se na arte, como também a se tornarem empreendedores e entender de fotografia na parte de negócios. Então abordo desde como fazer a fotografia ser algo rentável, tabela de preços, os primeiros passos de como começar nessa carreira, funções da câmera e como escolher as configurações certas de acordo com o ambiente."

Divulgação/Roberta Montagnini

Criar oportunidades durante a pandemia

Em conjunto com outras fotógrafas, Roberta tem feito parte do desafio "Pass the camera" que divulga o trabalho e o perfil nas redes sociais de cada uma delas. "o objetivo é criar oportunidades em meio à pandemia para que as pessoas conheçam o trabalho de cada uma dessas profissionais, e sigam partilhando o vídeo de divulgação, o que neste momento é mais importante do que nunca."

As aulas online de Roberta Montagnini podem ser acessadas no link do YouTube e o desafio Pass The Camera no Facebook.