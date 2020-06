Conheça os premiados jogos brasileiros da Rockgames e confira o seu mais recente jogo de cartas estratégico ManaRocks

Hoje, temos o prazer de familiarizá-lo com o estúdio de jogos brasileiro Rockgames e seu mais recente projeto, o ManaRocks: um novo tipo de jogo de cartas digital que oferece uma experiência de construção de deck "sazonal" inteiramente única.

Financiado pelo prestigiado Spcine Film, TV e Vídeo Game Fund do Brasil, o ManaRocks está atualmente recebendo críticas extremamente positivas durante o Acesso Antecipado. No último dia 29 de maio, o ManaRocks saiu do acesso ao Steam Early e foi totalmente lançado para PCs com o Windows.

O jogo de cartas foi lançado oficialmente no último dia 29 de maio.

O Rockgames é outro exemplo aclamado pela crítica das grandes coisas que acontecem na próspera indústria de jogos do Brasil e um membro proeminente da Brazil Games um programa de exportação criado pela Associação Brasileira de Empresas de Jogos, ABRAGAMES, em parceria com a Apex-Brasil, Brazilian Trade, e Agência de Promoção de Investimentos.

O ManaRocks leva o jogo estratégico de cartas digitais a novos patamares, introduzindo uma mudança refrescante e necessária na mecânica de jogo.

Em vez de forçar os jogadores a escolher as melhores cartas e baralhos para acompanhar um meta-jogo estático, o ManaRocks muda as coisas criando temporadas em que cada jogador começa com as mesmas cartas básicas e desbloqueia o restante jogando e evoluindo.

A melhor parte? Sem caixas de saque, sem boosters todo mundo começa em um campo de jogo igual onde habilidade, não tempo ou dinheiro, levará à vitória. Com os modos competitivos 1v1 e 2v2, os jogadores podem se conectar com um amigo para descobrir e criar sinergias e combos que adicionam mais uma camada de estratégia à jogabilidade.

Apesar da estreia recente, o game já tem recebido críticas muito positivas.

O Rockgames é um estúdio de desenvolvimento de jogos online e para dispositivos móveis fundado em 2013 por Alexandre Tomoyose, atualmente diretor técnico do estúdio e professor de programação da Universidade Anhembi Morumbi no Brasil, e Daniel Calife, diretor técnico da Rockgames e professor de ciência da computação e projetos de jogos.

Entre o desenvolvimento de jogos e a nutrição das mentes brilhantes que comandarão o futuro da indústria, Tomoyose e Calife estão na vanguarda do cenário de desenvolvimento de jogos brasileiros em rápido crescimento.

Esses dois senhores, com experiência em Realidade Virtual e Realidade Aumentada, trazem um nível de conhecimento e experiência ao setor que lhes permite desenvolver e criar títulos inovadores com profundo valor estratégico e um nível satisfatório e robusto de habilidade e progressão como o ManaRocks.

A Brazil Games trabalhou incansavelmente na década passada para apoiar internacionalmente os prósperos estúdios de jogos brasileiros financiando sua participação em eventos internacionais de videogame e conectando-os a parcerias e oportunidades de apoio financeiro.

Como a 13ª maior produtora de jogos do mundo, a indústria local do Brasil tem uma taxa de crescimento atual de 13,5% ao ano e responde por US $ 1,6 bilhão em dólares da receita mundial em videogames (que inclui inclusive os jogos de apostas e cassinos online).

Através de seu trabalho com os estúdios afiliados, a Brazil Games é parte integrante de seu sucesso.

Também vale a pena lembrar aos leitores deste artigo sobre o BIG Digital 2020. De 22 a 26 de junho de 2020, o Festival Independent Game (BIG) do Brasil é a maior conferência da indústria de videogames da América Latina e ocorrerá totalmente online este ano.

Os profissionais do setor agora podem participar digitalmente, de qualquer lugar do mundo, e ainda experimentar as mesmas oportunidades de desenvolvimento de negócios, workshops e apresentações presenciais que o evento físico, registrando-se aqui.