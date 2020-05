Digital influencer Flavia Gira promete lançamento de marca fitness em 2021

A influenciadora digital mineira Flavia Roberta/MF Press Global

A influenciadora digital mineira Flavia Roberta, conhecida como Flavia Gira, que vem se destacando no Instagram como embaixadora de diversas marcas e produtos fitness, quer ampliar sua atuação e lançar sua própria marca de roupas para prática de atividades esportivas em 2021.

Em entrevista, ela adianta sua primeira ação antes de ingressar de fato no mundo da moda fitness. No momento, a musa negocia com uma empresa parceria a criação de uma coleção que levará seu nome. Flávia Gira também fala sobre sua carreira como influenciadora em Minas Gerais, seu desejo de escrever um livro e o recente sucesso no aplicativo TikTok, onde soma mais de 260 mil seguidores.

Como você se tornou digital influencer?

Flavia Gira: Eu já atuava como digital influencer antes mesmo da atividade ganhar fama. Apresentava minha rotina e os produtos que eu gostava de usar ainda na época do Orkut. Com a chegada do Instagram, esse trabalho se intensificou. Comecei a seguir algumas influenciadoras e vi que tinha campo para isso ser trabalhado profissionalmente aqui em Minas. Há três anos criei o @flaviarobertagira e tem sido um grande sucesso.

A influenciadora digital mineira Flavia Roberta/MF Press Global

Você atua principalmente no mercado fitness. Com quais marcas você trabalha?

Flavia Gira: Eu trabalho com muitas marcas do setor fitness, moda praia, produtos emagrecedores, além de itens de beleza, maquiagem e cosméticos. Esses são realmente os nichos que eu me identifico e que tenho muito resultado com os meus seguidores. Os cupons de desconto que divulgo no meu Instagram, por exemplo, vendem muito bem, ultrapassando R$ 10 mil reais por mês para alguns dos meus clientes.

Você também é embaixadora de marcas fitness?

Flavia Gira: Sou embaixadora de grandes marcas de Minas e do Rio de Janeiro, entre elas o emagrecedor Ultra Lipo NuGaz e a linha NuGaz Suplementos. Também trabalho com a DM Fit, uma marca de roupas carioca. Ser embaixadora é vestir realmente a camisa da marca, é acreditar, usar e gostar dos produtos para poder indicar para os meus seguidores com total confiança de que realmente vale a pena comprar.

Quais são os próximos passos que você pretende dar na sua carreira?

Flavia Gira: Tenho dois projetos em andamento. O primeiro está mais adiantado, que é assinar uma coleção de moda fitness de uma marca que já é minha parceria. Para 2021, minha grande meta é lançar a minha própria marca de peças fitness, com peças que são a minha cara, com cores fortes, estampas e tudo mais que as minhas seguidoras sempre pedem e gostam bastante. Penso também em escrever um livro, que seria uma biografia apresentando minha carreira com o título Acredite nos seus sonhos. Essa publicação seria uma forma de incentivar outras pessoas a lutarem pelo o que elas desejam.

A influenciadora digital mineira Flavia Roberta/MF Press Global

Você tem conquistado muitos seguidores no TikTok também. O que você apresenta nessa nova rede social?

Flavia Gira: Fiz meu perfil no TikTok há pouco mais de três meses e já tenho 260 mil seguidores, o que é um número surpreendente e superior até ao que eu tenho no Instagram, por exemplo. Minhas lives onde falo sobre esse universo fitness somam mais de 80 mil acessos, o que me deixa muito feliz. Sem dúvida é um plataforma muito promissora e que veio para ficar.