As inscrições para oseminário online já estão abertas

No próximo dia 28 de maio, quinta-feira, às 10h30, no Brasil, e, às 14h30, em Portugal, será realizado um webinar com a presença dos advogados Dr. Jorge Sanchez e Dr. Rubens Zampieri Filardi, sócios do escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados. O evento será presidido por Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Câmara Portuguesa São Paulo.

O seminário online abordará o tema: "Geração de Caixa O Desafio em tempos de COVID: Como Criar Recursos Controlando Recebíveis e Inadimplência". O evento, que será transmitido ao vivo pelo site da Câmara Portuguesa São Paulo, será gratuito e voltado para empresários, gestores financeiros e membros da Câmara Portuguesa São Paulo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site: https://www.camaraportuguesa.com.br/conteudo.asp?pag=html&email=280520.htm

O webinar faz parte de uma série de eventos que a Câmara Portuguesa vem realizando. Ótima possibilidade para se atualizar com informações relevantes e ainda para estabelecer bons contatos.

Conheça os participantes:

Dr. Jorge Sanchez, sócio-fundador do escritório Sanchez e Sanchez Sociedade de Advogados, especialista e mestre em Direito Civil, atuando como advogado na área empresarial, atendendo as principais instituições financeiras do país. Coordenou o curso de direito do Centro Universitário Moura Lacerda, de Ribeirão Preto-SP, tendo sido docente da disciplina Direito Processual Civil, a mesma que lecionou também na UNIP Ribeirão Preto. É conselheiro da AMARRIBO Amigos Associados de Ribeirão Bonito.

Rubens Zampieri Filardi, advogado, formado em Direito pela Unesp Franca, especialista em Direito Tributário pelo IBET, especializando em Gestão de Negócios pela FDC, responsável pelas áreas de contencioso de massa e recuperação de crédito e sócio da Sanchez e Sanchez Sociedade de Advogados.

Sobre o Escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados

Fundado em 1998, o escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados, que possui sede em Ribeirão Preto-SP, além de escritórios próprios e parceiros em toda a região sudeste e sul do país, conta com aproximadamente 500 colaboradores e clientes por todo o Brasil, concentrando em médios e grandes grupos econômicos, nas áreas de seguro, telefonia, bancos, serviços, construção civil, dentre outros.

Com atuação pautada na ética, no conhecimento e na competência técnica, o escritório, que conta com quatro sócios renomados: Dr. Jorge Sanchez, Dr. Rubens Zampieri Filardi, Dr. Rafael Barioni e Dra. Helga Lopes Sanchez, se destaca pelo uso de inovadoras estratégias jurídicas, habilidade em negociações e capacidade de sanear carteiras com soluções inteligentes e tecnológicas. Com know how nas áreas de recuperação de crédito, contencioso cível e trabalhista.

Serviço

Webinar: "Geração de Caixa O Desafio em tempos de COVID: Como Criar Recursos Controlando Recebíveis e Inadimplência".

Data: 28/05/2020

Horário: 10h30 (Brasil) e 14h30 (Portugal)

Local: Site Câmara Portuguesa

Inscrições: https://www.camaraportuguesa.com.br/conteudo.asp?pag=html&email=280520.htm