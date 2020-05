Dr. Gustavo Menegucci revela o que fazer caso tenha problemas com sua lente de contato dental durante a quarentena

O Dr. Gustavo Menegucci fala sobre o procedimento queridinho das celebridades brasileiras e internacionais e revela como resolver problemas com as lentes de contato dental, caso eles ocorram durante a quarentena, mesmo com os consultórios fechados e também evitar danos.

Dr. Gustavo Menegucci/Divulgação / MF Press Global

As lente de contato dental, que se tornaram um sucesso principalmente entre celebridades como Neymar, Zac Efron, Larissa Manoela, Flavia Alessandra, Scheila Carvalho, Kim Kardashian e incontáveis outras estrelas do esporte, artes e entretenimento, são feitas de um fino recobrimento de porcelana ou de resina e que funciona como uma cobertura para os dentes, permitindo desta forma "esconder" ou corrigir pequenos defeitos dentários, como formato, coloração e desgastes, tendo portanto uma indicação que se insere na odontologia estética.

No entanto, agora com a quarentena e o isolamento social necessário para conter o novo coronavírus, os consultórios estão fechados e muitas pessoas que usam as lentes podem precisar de uma ajuda caso aconteça uma emergência como manchas ou rachaduras.

O Dr. Gustavo Menegucci, especialista em estética dental e um dos nomes de referência no Brasil no procedimento de colocação de lentes de contato, revela alguns mitos e verdades, além de dar dicas do que fazer caso tenha uma emergência durante a quarentena. Confira:

Minha lente de contato dental sofreu um dano na quarentena. O que eu faço?

Dr. Menegucci: Danos físicos enquadram-se no quesito urgência, portanto conseguimos agendar o paciente, já que os consultórios estão permitidos a atender com marcação pacientes que se enquadrem nesta situação. Podemos atendê-los respeitando as recomendações de segurança, tomando todas as medidas para evitar o contágio e propagação da covid-19.

Fraturas e fissuras de lentes de contato dental entram na categoria de atendimento de emergência?

Dr. Menegucci: Atendimentos de lentes podem se caracterizar como urgência. Pois um peça fratura pode ser uma fratura dentária também ou chance de fraturar. O paciente terá dificuldade de alimentar e higienizar caso as lentes de contato estejam danificadas.

Qual o principal mito relacionado às lentes de contato dental?

Dr. Menegucci: Um dos maiores mitos é que a lente de contato dental corrige dentes tortos. A verdade é que para aplicarmos a lente o dente natural é desgastado o suficiente para que ela se adapte e transmite uma harmonia de correção dentária. Porém os dentes continuam no mesmo lugar.

Se minha lente quebrar, dá para colar em casa só para quebrar um galho?

Dr. Menegucci: Não, pois os produtos caseiros são totalmente diferentes dos produtos usados em consultório, de grau médico, indicados para as lentes. Fazer remendos caseiros ou colocar super cola na lente pode danificá-las ainda mais, podendo até ser necessária a confecção de uma peça nova.

Comi algo duro e rachou minha lente. Será que meu dente foi afetado?

Dr. Menegucci: Comer algo duro que leve a uma fratura na sua resina, pode significar que apenas a cobertura de porcelana fraturou, mas devemos avaliar por um raio-x digital a saúde dentária. Geralmente as lentes são feitas de material muito resistente, de modo que a grande maioria dos alimentos, por mais duros que sejam, não causam nenhum tipo de fratura.

Vamos supor que eu tome muito café e acabe criando uma mancha escura sobre as lentes. E agora?

Dr. Menegucci: Isto é possível, mas as chances são muito remotas. Contudo, embora a manutenção de limpeza não esteja sendo feita nos consultórios devido a quarentena, tem procedimentos que podemos fazer em casa para ajudar a manter as lentes sempre bonitas. Em geral, manter a higiene normal dos dentes é tudo que é preciso para manter as facetas e lentes em perfeito estado. A boa escovação higienização e somando aos cuidados de evitar comer alimentos duros ajudam a evitar problemas com as lentes.