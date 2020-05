Tubelab investe em novos talentos para superar a crise mundial causada pela pandemia da covid-19

Fred Furtado, CEO da Tubelab/Reprodução / MF Press Global

Durante os dias difíceis que estamos vivendo devido à pandemia da covid-19, muitas empresas estão tendo de enfrentar o desafio de investir em inovação para sobreviver à crise causada pelo lockdown que as maiores cidades do mundo estão tendo de passar.

A Tubelab, empresa de marketing de influência que trabalha com os maiores influenciadores do Brasil, conectando-os a campanhas de marcas e empresas de diversos segmentos, resolveu apostar na contramão da tendência do mercado atual e está investindo em novos talentos como resposta à recessão mundial.

Fred Furtado, CEO da Tubelab, explica que este é o momento de investir ainda mais no marketing digital, apostando nos influenciadores e nas redes sociais: "o mundo está mudando e esta mudança teve de ser feita muito rapidamente para acompanhar as necessidades trazidas pela pandemia. Por isso, estamos trazendo para nossa equipe especialistas do nosso setor e investindo nos melhores talentos."

Novas contratações

Publicitário Thiago Sales/Reprodução / MF Press Global

Um dos novos talentos em que a empresa está investindo como resposta à crise mundial é o publicitário Thiago Sales, que tem MBA em Inteligência em Negócios Digitais na FGV e especialista em novos negócios voltado para o Marketing de influência é uma destas novas contratações que reforçam o time da Tubelab. Com grande expertise neste mercado de celebridades/influenciadores e relações internacionais, foi responsável pelas mídias sociais e ações com influenciadores da AliExpress (Grupo Alibaba) no Brasil.

Atualmente o profissional integra o time de New Business na empresa, equipe especializada em Marketing de influência: "O Thiago é uma mais valia para a nossa empresa e vai atuar na função híbrida, atuando na prospecção e realmente com clientes e construção e gestão de ações com influenciadores", revela Fred Furtado.