Filha de ex-traficante, Carol Nunes venceu o preconceito e hoje ajuda mulheres a vencer a depressão na internet

A influenciadora digital Carol Nunes venceu o preconceito por ser filha de um ex-chefe do tráfico e hoje através da sua rede social usa a sua experiência de vida para empoderar mulheres e ajudá-las a vencer a depressão.

Reprodução / MF Press Global

Quem hoje vê o feed cheio de sorrisos e dicas de autoestima da influencer digital Carol Nunes não tem a noção de todas as dificuldades e preconceitos que ela precisou superar para que hoje pudesse influenciar milhares mulheres com uma mensagem de empoderamento e contra a depressão.

Filha de um ex-chefe do tráfico de drogas de uma comunidade de Campos, cidade no norte do estado do Rio de Janeiro, Caroline conta que sofreu muito com essa situação e que isto a levou a beira de uma depressão: "as pessoas não entendiam que eu não tinha nada a ver com aquilo e que não podia estar pagando pelos erros do passado do meu pai, que já não está mais nessa vida errada. Denúncias anônimas aconteciam o tempo todo, a ponto de receber a polícia na minha porta alegando que havia drogas e que a minha casa era um ponto de prostituição, sendo que não havia nada disso porque eu sempre trabalhei honestamente. Passei por muitos momentos difíceis, sendo rejeitada por algumas pessoas que achavam que eu era marginal, que tinham preconceito comigo, que soltavam piadinhas e me tratavam como se eu fosse uma leprosa. Chorei muito porque isto me lembrava a minha infância quando minha casa era alvo de batidas policiais o tempo todo por causa do meu pai."

Reprodução / MF Press Global

Carol é além de influenciadora digital dona de uma esmalteria e uma confecção, mas conta que mesmo assim era mal falada pelos vizinhos que insistiam em difamá-la: "uma amiga me mostrou que a minha vizinha estava espalhando num grupo de WhatsApp da minha rua que a minha casa era um antro de prostituição e ponto de encontro de traficantes. Eu trabalho na internet e não com atividades ilícitas, sou uma influenciadora digital e empresária, mas ela não era capaz de entender isso. Hoje estou com processo aberto contra ela por calúnia e difamação.

Hoje ela fala sobre empoderamento e beleza nas suas redes sociais com milhares de seguidores e ajuda seguidoras a vencer a depressão: "uso minha historia como referencia para falar sobre como a gente pode dar a volta por cima, mesmo quando acontecem situações que tentam nos humilhar, nos colocar para baixo e apesar das dificuldades. O segredo é continuar acreditando, seguir trabalhando e avante rumo aos nossos sonhos. Nunca deixar de acreditar."