Dentistas mineiros criam método que resolve problemas dentários em apenas uma consulta e próteses em 1h durante a quarentena

Os dentistas Patrícia Bertges e Vinícius Araújo são pioneiros em tratamentos que possibilitam com a tecnologia digital fazer implantes e próteses dentárias no mesmo dia, restaurando o sorriso dos pacientes mesmo durante a quarentena e evitando diversas visitas ao consultório em tempos de covid-19.

Os dentistas Patricia Bertges e Vinícius Araújo/Reprodução / MF Press Global

Durante a pandemia da covid-19 a procura por tratamentos dentários tem aumentado consideravelmente, apresentando um crescimento superior a 300% nos últimos três anos, conforme mostram dados da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Mas e se alcançar o sorriso perfeito estivesse a apenas uma hora de distância?

De modo a proporcionar soluções rápidas para os pacientes que precisam de recorrer a tratamentos dentários e implantes, os dentistas Patricia Bertges e Vinícius Araújo têm obtido grande êxito com a odontologia digital. Com isto, é possível voltar a sorrir com confiança em apenas 1h: "O método utiliza da mais alta tecnologia de escaneamento digital onde toda a confecção de coroas, facetas e próteses sobre implantes podem ser feitas em até 1h. Dentaduras e implantes ficam prontos em até 24h. Temos um laboratório agregado ao consultório e um protético, e isso nos permite fazer tudo com rapidez e o paciente ter seu problema resolvido em um único lugar e no mesmo dia".

Tratamentos expressos

A Dra. Patrícia revela que com essa modalidade de tratamento expresso, é possível evitar que o paciente precise vir inúmeras vezes ao consultório, o que é muito importante em tempos de covid-19, onde deve-se evitar sair de casa o máximo possível: "em Minas Gerais fomos pioneiros nesta tecnologia e isto veio em bom momento, já os consultórios, reduzindo consideravelmente a capacidade de atendimento."

Ela também revela quanto tempo se pode economizar com o tratamento expresso: "O método tem como objetivo condensar todo processo entre a anamnese e confecção de novas próteses, que poderia levar em média de três a cinco consultas com um médico dentista, se arrastando por semanas, para apenas um único dia, o que tem sido considerado uma inovação muito bem vinda, com o paciente ganhando tempo."