Casal de arquitetos lança na internet desafio #suacasalinda para tornar a quarentena e o home office mais agradáveis

Os arquitetos Alex e Rafa Brasileiro lançaram o #desafiosuacasalinda nas redes sociais e estão dando dicas para tornar os ambientes de casa mais confortáveis e agradáveis para encarar o home office e a quarentena.

Reprodução / MF Press Global

O covid-19 mudou a forma como muitos passaram a viver e a trabalhar. Com a quarentena necessária para conter o avanço do novo coronavírus os espaços da casa passaram a tomar uma nova dimensão, já que agora ficamos muito mais tempo em casa seja trabalhando em Home office ou simplesmente devido à quarentena.

Pensando nisso, o casal de arquitetos Rafa Brasileiro e Alex Brasileiro lançou na internet um desafio de 7 dias par você transformar sua casa, que incentiva e ensina as pessoas a como deixarem a casa mais aconchegante nesse período de isolamento, sem gastar muito e sem sair de casa!

Como parte do desafio, o casal fez Lives no Instagram @bora.arq dedicadas ao tema da quarentena e disponibilizaram esse conteúdo para todos que os acompanham nestas mídias digitais.

"Durante esses dias eu mantive contato com meus clientes e todos eles, que já tem suas casas prontas e lindas, disseram algo parecido, que estavam adorando curtir suas casas durante a quarentena. Diante disso, eu percebi que como arquiteta e como ser humano, que vive, que tem medos, que tem dúvidas, que foi impactada diretamente pelo coronavírus, poderia fazer a diferença e ajudar mais pessoas a passarem pelos desafios da quarentena com suas casas mais lindas. Assim surgiu a ideia de fazer um desafio de 7 dias de lives para que os internautas possam transformar suas casas, deixando-as mais aconchegantes, muitas vezes com o que você já tem ou com elementos que você pode facilmente comprar pela internet", conta Rafa Brasileiro.

Segundo os arquitetos, o engajamento tem sido cada vez maior durante as Lives e com o conteúdo: "Já falamos sobre o hall de entrada, sobre sala, cozinha, Home office e diversos pontos de interesse dos nossos seguidores durante essa quarentena. Tem sido uma experiência incrível de partilha de conhecimento e uma forma também de divulgar o nosso trabalho como arquitetos mesmo com o isolamento social e a impossibilidade de estar com as pessoas presencialmente."

Dicas para uma casa mais aconchegante

Acompanhe algumas dicas que foram passadas durante as Lives para uma casa mais aconchegante:

Sala

A função da sala numa casa é de acolhimento, reunião da família e dos visitantes e descompressão. É o lugar onde você vai socializar, assistir filmes, conviver. O ideal é tornar a sala um ambiente aconchegante onde todos se sintam bem vindos.



Dicas:

Elementos de decoração com bastante cor e todo o resto neutro, paredes brancas, Sofá com cores neutras assim como o piso.

Humanize sua sala e traga alguns elementos que compõem a sua vida para a decoração. Se você é musico, um violão, um instrumento musical, por exemplo.

Considere que existem coisas que vêm e vão. Na decoração assim como a moda, as coisas são transitórias e cíclicas. Considere sempre as principais tendências para saber se é hora de se livrar do seu rack ou estante gigante na sala e substituir por um ripado, por exemplo.

A escolha das cores para o ambiente da sala precisa criar uma referência e uma identificação com a sua personalidade.

Antes de colocar quadros na parede, peça opinião de amigos, analise se combinam com a sua personalidade e monte antes no chão para ter uma noção de como vai ficar.

Home Office

Pondere na hora de montar o seu home office se você vai usar um computador fixo ou notebook, para pensar nos seus pontos de tomada e na ergonomia. Se você vai usar um notebook, tenha em mente que terá que ter sempre próximo o ponto de tomada e encontre meios para manter a estética e ainda assim não ter de baixar toda hora para ligar a tomada.

A simplicidade pode ser a melhor alternativa para o seu Home office. Escolher um ambiente arejado, com boa iluminação natural e usar uma estrutura simples e clean pode tornar o espaço mais agradável.

Escolha uma cadeira confortável e que seja uma boa relação custo-beneficio, de modo que você consiga trabalhar ali por muitas horas.

Se você adora post-it talvez ter uma parede de cortiça ou um quadro pode ajudar muito no seu planejamento.

Acompanhe as dicas e as aulas do #DesafioSuaCasaLinda: https://www.grupobora.com.br/desafiosuacasalinda