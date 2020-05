A internet e o impulsionamento nas vendas de coroas de flores

Que o mercado de flores atravessa um cenário complicado devido a Covid-19 isso grande parte do das pessoas já sabe. Afinal de contas, devido a pandemia muitos produtores tiveram que descartar parte de suas produções justamente por causa da diminuição na demanda. Porém, o setor de coroa de flores, embora também tenha sido fortemente impactado, ele tem mostrado sinais de negócios na web.

A comercialização de coroas de flores na internet já não é uma novidade, porém nos últimos anos os pedidos têm crescido neste setor. Com e-commerces cada vez mais completos e uma logística de entrega mais ampla, com capacidade de entregar em até 1 hora, isso mesmo, 1 hora, coroas para velório nos principais cemitérios do país, as floriculturas de coroas de flores despontam como uma alternativa para pessoas que almejam realizar uma última homenagem a entes e amigos queridos que partiram.

De acordo com o proprietário da Coroas 24 Horas, o senhor William Hashimoto, o perfil dos clientes é bem variado, embora o corporativo ainda sobressai. "Temos clientes que nos pedem coroas e estão em outros países, temos clientes que moram na mesma cidade do velório, mas que não conseguem ir ao mesmo e empresas que sempre nos buscam para a realização de homenagens póstumas", ressalta Hashimoto.

Para efetuar o pedido é bem simples, o cliente escolhe a coroa de acordo do o modelo, tamanho e valores, insere dados da entrega e de pagamento, aí essas floriculturas online recebem os dados e já providenciam a entrega. Certamente o fator rapidez e qualidade são os que se destacam em momentos como o que vivemos em 2020 de pandemia e isolamento social.

É claro que o negócio das vendas de coroas de flores deverá se manter mesmo após o período do coronavírus, e isso porque ele disponibiliza um serviço que possui demanda, e isso justamente porque nem sempre é possível estar de corpo presente em um velório para homenagear e nos despedimos de pessoas importantes em nossas vidas. Além disso, o número de potenciais clientes na web deverá crescer ainda mais nos próximos anos, isso se levarmos em consideração que no Brasil ainda temos uma porcentagem relevante de pessoas que não compram na web por costume ou receio. Isso tende a mudar!