MC Koringa diz que os artistas estão tornando a quarentena menos difícil com Lives na internet

O cantor e compositor MC Koringa fala sobre as Lives na internet como uma contribuição dos artistas para a sociedade atravessar este momento de isolamento social com mais serenidade e explica porque grandes nomes da música estão aderindo ao formato.

Reprodução / MF Press Global

Cada vez mais artistas estão aderindo as Lives nas redes sociais, que são vídeos transmitidos ao vivo onde o artista canta, conversa com o público e recebe mensagens dos fãs, além de poder receber virtualmente convidados para dividir o vídeo.

Se quem canta seus males espanta, isso pode significar para alguns, que a arte música ajuda a diminuir as angústias e as preocupações. O cantor e compositor MC Koringa acredita que a presença dos artistas na rede social neste momento de pandemia e incertezas relacionadas ao covid-19 é importante para a sociedade: "O momento que estamos vivendo ressalta a importância dos artistas para o bem estar mental e social das pessoas em um momento tão difícil como esse de quarentena e isolamento social. Muitas vezes as pessoas não se dão conta de como o entretenimento é importante para nossa saúde mental e momentos assim mostram o valor do artista e da cultura para todos nós".

Muito além do dinheiro

Koringa conta como a suspensão de shows e eventos afeta tanto ao público como aos artistas e afirma que a lacuna que fica vai muito além de somente o lado financeiro e do show business: ""Nós nos apaixonamos por música quando pequenos. Eu desde criança me apaixonei pela música e hoje sou privilegiado de viver daquilo que eu amo. Diante disso tudo nós estamos longe dos palcos e longe do nosso público. Isso não nos afeta só pelo lado econômico, mas sofremos por sentir falta das pessoas, de estar no palco, interagindo com o público e eu tenho certeza que essas pessoas também sentem falta dessa troca de energia."

Lives mobilizam milhões de pessoas na internet

Recentemente lives de cantores conhecidos do grande público Jorge & Matheus e Marília Mendonça quebraram a internet chegando a milhões de visualizações simultâneas. Koringa, que foi apontado como um dos mais influentes cantores de funk da década, explica porque o formato está sendo um sucesso: "Acredito que as Lives são uma forma de tentar suprir essa falta e de nos doar ao público através do ambiente virtual, entretendo-as de alguma forma. Eu tenho participado de Lives com outros artistas, seja produtores, novos parceiros, DJs, digital influencers e aos sábados tenho feito a minha live onde canto as minhas músicas e mato a saudade da galera."

Live humaniza o artista

MC Koringa também aponta outro motivo da adesão do público às Lives, que é a empatia: "quando você faz uma live dentro da sua casa, sem super produção de palco, de certa forma você está abrindo a sua intimidade para as pessoas e elas têm a oportunidade de te ver de forma menos pomposa, mais humana, menos ídolo da música. Você está ali expondo a sua arte pura, sem grandes efeitos, sem balé, sem holofotes, sem um sistema de som potente, é você, a câmera e o seu público. Alguns artistas podem até declarar que não gostam do formato, mas a live mostra o artista em toda a sua fragilidade e gera empatia, aproxima você do seu público."