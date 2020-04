Dia Mundial da Saúde: nutricionista promove saúde em todo o Brasil através de atendimentos online

O protocolo online de atendimento está sendo adotado como alternativa para promover saúde mesmo fora dos consultórios devido ao covid-19

Dr Leone Gonçalves/Reprodução / MF Press Global

Com a quarentena e a necessidade de isolamento social face à pandemia do covid-19, profissionais da saúde de diversas especialidades passaram a atender seus pacientes telepresencialmente e estão expandindo suas fronteiras e limites para muito além de seus consultórios e cidades de residência, promovendo saúde pela internet.

O nutricionista e preparador físico baiano, Dr. Leone Gonçalves, adotou a modalidade de atendimento telepresencial, seguindo as recomendações do Conselho Federal de Nutrição e da Organização Mundial de Saúde. Com isto, expandiu sua área de atuação em nível nacional: "com as ferramentas online podemos seguir acompanhando aqueles que já estavam em tratamento conosco e também aconselhar pessoas em todo o Brasil. Mesmo com a quarentena podemos continuar a cuidar das pessoas onde quer que estejam tirando proveito das novas tecnologias e expandindo horizontes."

Atendimentos ajudam pacientes em grupo de risco.

Para o Dr. Leone, a liberação do atendimento online é fundamental neste momento onde os principais alvos do coronavírus são as pessoas que têm quadros de doenças pré-existentes e estão no chamado grupo de risco: " obesidade, diabetes e hipertensão são fatores de alto risco no que se refere ao coronavírus. Uma das principais medidas preventivas em que a nutrição tem um papel fundamental para salvar vidas é mudar o quadro de obesidade para peso normal e controlar a diabetes e hipertensão com alimentação e exercícios."