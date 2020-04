A influencer Anna Layza, considerada a nova Rainha dos Baixinhos na internet, lança livro em tamanho especial que conta sua trajetória de vida e traz atividades e tem o foco em trazer uma mensagem positiva em tempos de covid-19

Reprodução / MF Press Global

Anna Layza, considerada a nova rainha dos baixinhos e intitulada pelos fãs como a Rainha Unicórnio, é um fenômeno na internet, com mais de 7 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. Famosa por sua mente e coração infantis, a youtuber conquistou o carinho e admiração de muitas crianças e adolescentes.

Considerada uma das maiores influenciadoras infanto-juvenis da atualidade. Anna Layza tem sido considerada a nova rainha dos baixinhos, comparada com Xuxa Meneghel. Enquanto Xuxa reinou absoluta na televisão, Anna tem se destacado na internet atingindo milhões de visualizações em seus vídeos tanto no Brasil, como nos EUA, Europa e Asia, em especial na India.

Agora Anna traz para os seus fãs todo o universo mágico idealizado por ela no seu novo "livrão", lançado pela editora Pixel, a mesma que já lançou livros de outros influenciadores como Felipe Neto, Luccas Neto, Camila Loures e Juliana Baltar, assim como livros de histórias oficiais da Disney no Brasil.



Proposta do livro

O livro tem a proposta de trazer mensagens positivas para o público infanto-juvenil, o que é bastante pertinente em tempos difíceis de quarentena e confinamento por causa do covid-19.

A publicação traz fotos da infância de Anna Layza, conta sua história de vida e sua trajetória nos Estados Unidos, como uma mini biografia colorida da influenciadora. O livro tem também algumas páginas dedicadas à Bella Munita, pet da influencer que conquistou os fãs e aparece com frequência com ela em vídeos e nas redes sociais.

Reprodução / MF Press Global

Lançado em um tamanho maior que o convencional, com acabamento brochura. Intitulado Hi Gorgeous, mesmo nome do seu canal no YouTube e traz além de muitos passatempos, figuras para colorir, pôsteres, testes e curiosidades.

Anna Layza em desenho animado

A grande surpresa para os fãs é que no final do livro é possível conferir uma historinha onde Anna Layza aparece como um cartoon em uma colorida e divertida aventura.

A influenciadora revela que tem o sonho de um dia transformar suas histórias em desenho animado: "quando vi as ilustrações isto reacendeu uma vontade que sempre tive de virar um desenho animado, de poder comunicar com as crianças desta forma. Quem sabe um dia? Sonhos podem se tornar realidade e eu nunca deixo de sonhar. Fiquei muito feliz com o resultado no livro."

Interatividade

Super conectada às redes sociais, a influenciadora estará ao vivo através do perfil no Instagram da editora Pixel. com a participação de Larissa Fernandez e Leo Fuchs, que cuidaram do projeto gráfico e da produção da obra. A proposta é conversar e interagir com aqueles que acompanham a sua carreira e querem conhecer detalhes do lançamento e da obra.

Sobre o livro

O livro está disponível em pré venda no site da livraria Saraiva

Páginas: 58

Editora: Pixel

Dimensões: 22cm x 31cm x 1cm

ISBN: 9999106612709

Ano: 2020

Pré venda em: https://www.saraiva.com.br/hi-gorgeous-acompanha-um-popsockets-sortido-10661270/p