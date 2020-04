Brissa Ioselli dá 3 dicas para se manter saudável de corpo e alma na quarentena

A influenciadora digital e ex-Masterchef Brasil Brissa Ioselli dá dicas para passar a quarentena com mais saúde através da alimentação e adotando práticas saudáveis no seu estilo de vida.

Brissa Ioselli/Reprodução / MF Press Global

A pandemia do novo coronavírus fez com que muitas pessoas tivessem de adotar mudanças radicais em suas rotinas, passando a trabalhar de casa em muitos casos e tendo de se isolar socialmente em suas casas cumprindo um protocolo de quarentena.

A influenciadora digital e ex-participante do Masterchef Brasil, Brissa Ioselli, tem procurado através de suas redes sociais dar dicas para que o período da quarentena seja melhor aproveitado no que tange a saúde, lifestyle e alimentação: "não é porque estamos em quarentena que vamos descuidar do nosso corpo e da nossa mente. Não existe saúde física plena sem saúde mental e vice versa. Nossa alimentação é responsável por manter o corpo nutrido e com saúde, mas temos também de ter em conta que é um todo, que o nosso estilo de vida e as boas práticas que adotamos para minimizar os impactos do isolamento social, vão determinar também se chegaremos ao fim da quarentena bem."

Brissa aponta que as ameaças neste período de isolamento vão muito além do covid-19: "a quarentena é necessária para conter a disseminação do novo coronavírus, mas se alimentar mal, não se exercitar e se privar da companhia de outras pessoas pode causar sérios problemas de saúde, que vão muito além do sedentarismo e da obesidade. Precisamos estar atentos a isto."

Brissa Ioselli/Reprodução / MF Press Global

Dicas para se manter saudável de corpo e alma na quarentena

Brissa Ioselli acredita que são três os principais pontos para se manter saudável na quarentena. Confira:

1- Manter a alimentação saudável

Tenho postado no Instagram diversas receitas que são fáceis de fazer e que privilegiam o uso de alimentos de alto valor nutricional. Manter a alimentação saudável é importantíssimo nesse período de quarentena.

Invista sempre em alimentos o menos processados e industrializados possível, privilegiando a alimentação orgânica, frutas, verduras, legumes, carnes magras e refeições leves. O momento não é de fazer dietas restritivas e investir em pratos com calorias vazias, porque uma alimentação de baixa qualidade e com pouco valor nutricional pode prejudicar o sistema imunológico, o que é a situação menos desejável possível em um momento de pandemia do coronavírus.

2- Higiene física e mental

Além de seguirmos a recomendação do Ministério da Saúde, de sempre lavar as mãos e cuidar da higiene com máxima atenção, é preciso manter o psicológico em dia com meditação e um divertimento, como séries, filmes e jogos. A higiene mental nesse período é tão importante quanto a física.

3- Estar em movimento

Dentro de casa mesmo ou nos limites da sua propriedade, conforme recomendado pelos especialistas em saúde, é importante nos movermos, estar em movimento. Fazer tarefas do dia a dia já ajuda. É possível também treinar em casa, através de orientações online de profissionais da área e manter o corpo ativo.