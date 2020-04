O que os corretores de imóveis precisam fazer em tempos de quarentena e covid-19?

A retração do mercado em 2020, que começava a experimentar um ligeiro aquecimento após a recessão dos anos anteriores, já preocupa os corretores e as imobiliárias, que vêem as medidas de quarentena devido à pandemia do covid-19 derrubar projeções de crescimento e frustrar expectativas de vendas.

O especialista do mercado imobiliário, Rafael Scodelario, aponta que é necessário para os profissionais do setor adotar medidas que garantam não apenas a sobrevivência em tempos de crise, mas dar a volta por cima: "Nesse momento de quarentena, as negociações por compra e venda de imóveis ficarão escassas, por conta das visitas nos imóveis que serão praticamente impossíveis dadas as restrições da quarentena e o isolamento social recomendados para conter o covid-19. Nesse caso, o melhor a ser feito é trazer os clientes mais perto de você de outras maneiras que vão além do presencial. É preciso adotar novas estratégias, redobrar a atenção ao possível comprador e oferecer apoio, positividade e esclarecimento de dúvidas, demonstrando empatia."

Rafael Scodelario aponta um conjunto de boas práticas e medidas que devem ser tomadas pelos corretores de imóveis durante este período difícil de quarentena e coronavírus. Confira:

1- Não queira focar só em vender. É momento de entender mais os seus clientes.

Demonstre empatia e compreensão quanto a situação financeira mais delicada e mostre-se de algum modo como uma pessoa que pode ter uma solução. Não é momento de sufocar o cliente com propostas e mais propostas de investimento e sim de motivá-lo, de ter uma fala mais de amigo e menos de vendedor, incentivando-o a não se entregar e direcioná-lo a investir em algo que pode ser um bom negócio.

2- Tendências do mercado

Esteja atento a tudo que acontece fora do seu universo como corretor, pois em uma economia global tudo está interligado. Daqui pra frente o trending será sempre um assunto muito abordado pelos clientes, tanto vendedores quanto compradores.

3- Torne-se um especialista em financiamento

Agora, mais do que nunca, devido a crise e a redução de dinheiro circulante, os corretores precisam saber tudo sobre financiamento, normativos dos bancos, rentabilidade de fundos de investimentos e do mercado financeiro atual.

4- Oportunidades na crise

O mercado imobiliário, daqui pra frente, será um dos maiores nicho de investimentos do país, principalmente com a queda de quase 50% da bolsa. Em vez da volatilidade do investimento em ações, muitos buscarão segurança e o mercado imobiliário proporciona isso.

Comprando um imóvel, vc pode ter uma crise de liquidez, como por exemplo não conseguir vender ou alugar o imóvel em um prazo curto de tempo, mas perder dinheiro, dificilmente irá perder. Conscientizar as pessoas disto é fundamental, para que se decidam por investir em imóveis. O corretor que se especializar em trazer valorização e rentabilidade para seus clientes, terá muito êxito durante um longo tempo.