Conselho Regional de Odontologia libera atendimento presencial a partir desta segunda-feira em Minas Gerais

Atendimento presencial nos consultórios será retomado em MG

Devido a pandemia do novo coronavírus, na semana passada o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) determinou a paralisação dos atendimentos em consultório para todos os dentistas do estado, inicialmente por 15 dias, devido a considerar em princípio como elevado risco de contágio, dada a proximidade em que paciente e profissional ficam durante os procedimentos.

No entanto, hoje o Conselho decidiu liberar à partir da próxima segunda-feira, 30 de março, o atendimento para pacientes fora do grupo de risco determinado pelo Ministério da Saúde.

Dra. Patrícia Bertges Foto: Reprodução

A Dra. Patrícia Bertges, que tem o seu consultório em Belo Horizonte, na capital mineira, informou que irá acatar integralmente a determinação do CRO e já voltará a atender pacientes presencialmente na segunda-feira: "desde antes da determinação do Conselho de Odontologia eu já estava atendendo os meus pacientes telepresencialmente, observando as medidas recomendadas na prevenção do contágio pelo covid-19. Com a nova determinação do CRO, que entendeu que tomadas as devidas precauções, usando máscaras e redobrando os cuidados, é possível atender aos pacientes que não tenham doenças como diabetes e hipertensão e com menos de 60 anos, segundo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde".

Foto: Reprodução

Atendimentos à distância

No entanto, a Dra. Bertges revela que alguns atendimentos continuarão sendo telepresenciais: "aqueles que não puderem se deslocar ao consultório, mesmo com a reabertura das atividades presenciais sendo liberada pelo CRO, podem contar com o que temos feito, que é o planejamento e atendimento online. Tanto a parte de ortodontia, alinhadores Invisalign, clareamento e protética podem, graças a tecnologia de escaneamento 3D e softwares específicos, serem feitas a distância, enviando ao paciente os moldes por motoboy e monitorando os procedimentos por vídeo".

Para a especialista, a tecnologia é uma grande aliada para a medicina e a saúde: "o mundo é cada vez mais digital e todos os setores da sociedade, inclusive as áreas de saúde, precisam estar cada vez mais inseridas neste contexto, não apenas para alcançar mais clientes, mas para promover saúde a um maior número de pessoas."