Especialista cria estratégias para se beneficiar com a crise

Fabiano de Abreu presta consultoria a profissionais em busca de soluções para empresários e profissionais autônomos em estado de desespero devido a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus

O filósofo, assessor de imprensa e especialista em mídias sociais Fabiano de Abreu/Divulgação

O temível coronavírus está fazendo muito mais do que trazer doença, morte e calamidade pública. Como efeito colateral dos problemas associados a pandemia, as Bolsas despencaram nas últimas semanas em todo o mundo, o comércio está fechado e a circulação de pessoas reduzida, trazendo os índices de volatilidade às nuvens, mergulhando a economia mundial em um terreno inóspito e de possível recessão, que tem levado empresários e profissionais autônomos ao completo desespero.

Frente ao choque de uma possível recessão e de ver as ações de grandes empresas perderem até 78% do valor na Bolsa, teme-se pelo pior no âmbito econômico, levando os governos em todo o mundo a anunciar injeção de bilhões em dinheiro no setor privado. Mas frente ao desconhecido e ao cenário geral de crise à vista, como não apenas manter a calma, mas conseguir dar a volta por cima?

O empresário, filósofo e psicanalista Fabiano de Abreu é alguém que afirma ter estratégias para vencer a crise e até mesmo tirar benefícios dela. Com uma história pessoal de reinvenção profissional e retomada do crescimento e superação, ele aponta que é possível ver mais do que a luz no fim do túnel: "na grande crise de 2008 eu tinha uma distribuidora de artigos de informática com 122 funcionários e escritórios no Brasil e em outros países como EUA e Argentina. Com a crise e o estouro da bolha imobiliária eu fiquei devedor e a minha empresa quebrou. Mas usando de estratégias além do empresarial, já que sou filósofo e psicanalista, me reinventei profissionalmente, mudei de ramo de atuação e dei a volta por cima. Por isso acredito que tenho estratégias eficazes para momentos como este de desespero."

Como superar o momento de crise

O especialista tem sido procurado por diversos profissionais e empresários para prestar consultoria e trazer conselhos práticos para superar a crise. Em 2019, Fabiano de Abreu foi premiado em Lisboa e recebeu reconhecimento internacional por ter levado a uma posição de destaque na imprensa mais de 500 de seus clientes, sendo reconhecido como recordista mundial neste aspecto. Abreu conta que usa também das mesmas estratégias para ajudar profissionais a chegarem ao máximo potencial: "a minha consultoria vai da minha experiência e também da minha formação como filósofo, assessor e psicanalista para encontrar soluções. Levando em consideração que eu fiz com que mais de 500 pessoas tivessem sucesso profissional e alcançassem a fama. Na crise eu também sei fazer com que a pessoa vire o jogo e dê a volta por cima. Assim como usei a gestão de crise para me reerguer, tenho estratégias para usar a crise a favor do crescimento profissional. Fiz isso com muitos clientes que estavam com problemas financeiros e com os que estavam começando uma carreira. Os números dizem por si só. "

Estudos de caso na prática

O empresário e consultor conta alguns casos de clientes que o procuraram e as soluções encontradas por ele para dar a volta por cima: "um dono de construtora em Portugal me procurou porque com a paralisação total do país ele estava em desespero, já que ia fechar o mês negativo. Aconselhei-o a manter a calma e aproveitar o momento para negociar melhor o preço com fornecedores, que também estão em desespero pela diminuição brusca da demanda, e assim pagar mais barato pelos materiais e com maiores prazos, além de negociar com os empreiteiros e funcionários condições de trabalho, dentro dos limites estabelecidos de proteção pelas autoridades, para que não haja paralisação total. Esse é o momento de trabalhar a mídia social, marketing e posicionamento da empresa na internet, que é o maior meio de alcançar potenciais clientes hoje."

Segundo Abreu, este é o momento de usarmos a tecnologia a nosso favor para gerar renda e emprego: "Em praticamente todas as profissões há maneiras de trabalhar a distância, com algumas exceções óbvias. A crise ocasionada pela pandemia do coronavírus veio para aprendermos a aproveitar de forma melhor a tecnologia a nosso favor e aprendermos a desenvolver novas formas de trabalho. Tenho como clientes profissionais liberais, médicos, nutricionistas, psicólogos e estou motivando-os a seguirem com os seus atendimentos na modalidade online, não pararem suas atividades, seguirem ativos através da internet. Este é o caminho e em pleno século XXI não há porque não nos reinventarmos. É o momento também das pessoas se reorganizarem com foco no marketing da empresa na internet e, quando isso tudo passar, ter uma nova empresa, reinventada, para se superar. "