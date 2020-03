Ken Humano Fitness conta como faz para se manter motivado e em boa forma mesmo com a crise e a pandemia

O atleta Italo Costa, conhecido como Ken Humano Fitness nas redes sociais, revela três maneiras de estar motivado e manter a boa forma durante a quarentena e espantar o baixo astral do isolamento por causa do coronavírus



Atleta Fitness Italo Costa/Reprodução / MF Press Global

Em meio a necessidade de quarentena e de se manter isolado dentro de casa, muitas pessoas têm expressado através das redes sociais seu descontentamento e tristeza por não poderem sair às ruas ou frequentar os lugares que costumam frequentar usualmente, como shoppings, cinemas, teatros e até mesmo academias.

Contudo nem todos estão deprimidos e tristes com a quarentena. Há aqueles que conseguem ver o lado positivo na situação e buscam motivar os demais a cumprirem as recomendações do Ministério da Saúde com bom ânimo.

O atleta fitness Italo Costa, apelidado de Ken Humano Fitness, devido a semelhança física com o boneco namorado da Barbie apontada nas redes sociais, revela um pouco da sua rotina para se manter animado durante a quarentena e o isolamento: "eu sou uma pessoa sempre motivada, alto astral. Mesmo quando não temos para onde ir por motivos de segurança como esse, eu gosto de ver o copo meio cheio e não meio vazio. Este período você pode utilizar pra ficar em casa sem fazer nada, comendo e ganhando peso, ou para cuidar mais e melhor de si, fazer treinos em casa e valorizar a introspecção. Eu prefiro a segunda opção."

Atleta Fitness Italo Costa/Reprodução / MF Press Global

Confira 3 dicas de Italo Costa para se manter animado e em boa saúde durante o isolamento causado pela pandemia do coronavírus:

1- Suspension Training

O chamado suspension training surgiu no fim do século XXI, quando os fuzileiros navais da marinha norte-americana viram a necessidade de manter a prática de exercícios mesmo em locais inóspitos e isolados. Para tanto, usaram o que tinham à mão, desde faixas de quimono até elásticos, nascendo então o treinamento suspenso (suspension training), que deu origem ao TRX.

TRX é uma sigla para Total-body Resistence Exercise, o que "significa exercício de resistência para o corpo inteiro". É um equipamento prático composto por duas tiras (fitas de suspensão), que te permite fazer treinos de suspensão utilizando o peso do corpo e pode queimar mais de 700 calorias. Uma das maiores vantagens do TRX é que ele pode ser utilizado em qualquer lugar.

2- Seja criativo

Em vez de ficar parado o tempo todo no sofá assistindo filmes e séries ou jogando videogame é possível se movimentar experimentando novas formas de treino, assistindo videoaulas de profissionais indicando modalidades de treinos em casa diferentes das que você faz. Seja criativo e encontre sempre meios de se manter em movimento.

3- Medite e partilhe

Aproveite o tempo livre para fazer a meditação, para reavaliar pontos e situações que na correria do dia a dia nem sempre temos tempo de o fazer. Avalie questões mais profundas do que somente conquistar o pão de cada dia, o trabalho ou o dinheiro. E mantenha contato com as pessoas que você gosta pelo telefone, WhatsApp ou redes sociais.