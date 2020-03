Crise mundial causada pelo coronavírus é a oportunidade de tornar todos os negócios digitais, afirma consultor

Lucas Leite, consultor e CEO da Vende Muito Brasil revela todas as oportunidades que a crise proporciona para tornar o seu negócio totalmente digital e aumentar as vendas mesmo com a pandemia do coronavírus e a quarentena

Com as restrições de deslocamento impostas pela situação de quarentena para evitar o contágio com o novo coronavírus, empresários do mundo todo têm manifestado grande preocupação sobre como irão manter seus negócios com a redução drástica de faturamento e de movimento de clientes e vendas.

No entanto, em meio a um clima de pessimismo e possível recessão econômica já a caminho, o consultor e empreendedor Lucas Leite, CEO da Vende Muito Brasil, acredita que a pandemia do coronavírus é a oportunidade para tornar todos os negócios digitais e tirar máximo proveito das tecnologias disponíveis: " Em toda crise, uns choram e outros vendem lenços. Com o online, estaremos do lado dos que vendem lenços e assim transformaremos a crise em oportunidade para sermos melhores, mais eficientes e muito mais digitais."

Oportunidade na crise

Lucas Leite afirma que a crise causada pelo coronavírus é uma oportunidade ímpar na história: "pela primeira vez na historia, uma crise que favorece os negocios online. Geralmente crises prejudicam todos os negócios do mundo e em todas as modalidades, mas desta vez é diferente. Com as pessoas em quarentena e a obrigatoriedade de fechar os comércios, não se extinguiu no entanto a necessidade das pessoas consumirem itens que são importantes para a manutenção de seu estilo de vida. Logo essa é a grande oportunidade dos negócios online e o momento em que empresas que ainda não estão no mercado digital e no e-commerce devem investir tudo nisto. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa questão do coronavírus e por isso cada vez mais as pessoas estão consumindo produtos online. Então agora chegou o momento de investir pesado em marketing digital, em ecommerce, etc."

Inovação para prosperar na crise

O especialista dá alguns conselhos para tirar o máximo proveito das tecnologias para prosperar mesmo com a crise e conseguir alcançar clientes e fechar vendas. Confira:

1 Não entre em pânico.

A principio essa histeria toda se tornou uma coisa negativa para as empresas mas eu enxergo como uma oportunidade. Mantenha a calma e seja racional, pois só assim conseguirá direcionar os seus esforços e investimentos para o lugar certo e tomar as melhores decisões. Não se deixe vencer pelo medo.



2- Encontre novos meios de continuar trabalhando

Prestadores de serviço e profissionais liberais podem começar a atender online, dar consultoria, cursos, etc. Esta é uma oportunidade parar tornar digitais todos os tipos de negócios.

3- Invista no audiovisual

Invista em videos e fotos profissionais, pesado no audiovisual para mostrar os seus produtos na internet, para que assim o cliente possa decidir se quer comprar o produto ou não sem precisar ir até a loja.

Vídeos no YouTube, Facebook e Instagram e fotos nas redes sociais são uma boa maneira de encantar o cliente. Quanto melhor a qualidade do material, maiores as chances de fechar vendas.

4- Facilite o pagamento online e o envio

Importante ter diversas opções de pagamento online como PayPal, MercadoPago, PagSeguro e facilitar ao máximo as formas de pagamento para o cliente. Também ofereça maneiras expressas de enviar o produto pelo correio.

5- Seu negócio totalmente digital

Todas as etapas que fazem parte de uma venda presencial, desde a apresentação do produto até o pós venda, podemos fazer online, seja através de vídeos, fotos e videochamadas. Temos as opções de pagamento e a possibilidade de entrega na casa das pessoas, logo não nos falta nada para vender. Com todas as tecnologias à nossa disposição é muito mais fácil vender online e essa é a hora de fazer isso acontecer.