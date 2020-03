Quarentena e coronavírus aumentam o alcance e a responsabilidade dos influenciadores digitais, afirma especialista

Fred Furtado, CEO da Tubelab, projeta que a audiência de influenciadores digitais irá crescer bastante devido a quarentena, mas que este alcance aumentado deve ser usado para conscientizar e informar.

Fred Furtado/Reprodução / MF Press Global

Em muitos países, assim como no Brasil, muitas pessoas estão alterando drasticamente suas rotinas devido a pandemia do coronavírus e para evitar o contágio.

Com escolas e creches fechadas mantém as crianças em casa e com muitas empresas de portas fechadas, muitos trabalhadores migraram para o regime de Home office e passam também a estar mais em casa cumprindo a quarentena. Com isto, as redes sociais e as plataformas de streaming como o YouTube têm crescido em relevância e alcance.

Fred Furtado, CEO da Tubelab, empresa especializada marketing de influência, revela que em tempos de coronavírus a tendência é que os influenciadores digitais e criadores de conteúdo para a internet vejam seu alcance e audiência crescer ainda mais: "Essa geração não consome meios off-line de informação como revistas, jornais, radio entre outros, estes não são os meios de fonte de informação e conteúdo dos jovens e por isso os canais digitais e, portanto, os influenciadores terão enorme penetração nestas pessoas, e, portanto, serão responsáveis por disseminar todas as informações relevantes e terão um papel extremamente relevante nestes casos, eles falam no mesmo tom de voz, e tem os mesmos interesses desta geração."

Produção de conteúdo aumentada

Fred Furtado também aponta que haverá oferta maior de conteúdo na internet com a quarentena: "com a maioria da população em casa e consumindo principalmente TV e Internet, os influenciadores terão a oportunidade de produzir mais conteúdo e aumentar muito sua capacidade de alcance. Contudo, terão a responsabilidade não apenas de entreter, mas também de transmitir mensagens positivas neste momento de tanta dificuldade, mas que juntos vamos superar e sair ainda mais fortes."

Conscientizar é fundamental

Para o especialista, é importante que os criadores de conteúdo percebam o seu papel como formadores de opinião para conscientizar o público: "Entendo que o Coronavírus tem nas crianças e nos jovens seu principal transmissor, que são o público nativo dos influenciadores digitais, que já consomem em grande maioria conteúdo digital. Então esta é a faixa etária que mais devemos esclarecer os métodos de prevenção, embora não sejam as mais afetadas pela doença. Conscientizar é fundamental e perceber o seu papel de formador de opinião pode fazer toda a diferença."