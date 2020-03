Especialista dá dicas de como vender sem sair de casa por causa do surto de coronavírus

Aprenda como driblar a crise e se reinventar na era digital mantendo as vendas com as dicas de Tulio Borgias

Divulgação/MF Press Global

O coronavírus não trouxe consigo somente sérios problemas de saúde pública em escala global, mas paralisou o comércio e forçou diversas empresas a reduzir ou encerras as atividades, trazendo assim um panorama de redução das vendas, crise financeira e diversas outras consequências para trabalhadores e empresários.

No entanto, o especialista em redes sociais e influenciador digital Tulio Borgias acredita que a internet e a tecnologia podem ser a solução para momentos de crise e uma excelente arma para se manter economicamente ativo e vendendo seus produtos e serviços: "a pandemia causou grandes transtornos e muitos profissionais autônomos e empresários estão prevendo dias muito difíceis devido às restrições de circulação de pessoas e a quarentena. Contudo, a internet e as mídias sociais podem ser a solução para se reinventar e manter o seu negócio girando, vendendo até mais do que antes, transformando a crise em uma oportunidade."

Confira as dicas de Tulio Borgias para vender sem sair de casa e não se deixar abater pela crise causada pelo surto de coronavírus.

Faça uso das mídias sociais

Neste momento em que todos estão reclusos em casa, é preciso usar ferramentas digitais para chegar até o seu público. Uma solução rápida e de baixo custo é investir na criação de perfis do seu negócio nas principais mídias sociais (Instagram e Facebook) e usá-los de forma inteligente para divulgar a sua marca e os produtos e serviços que você oferece.

Crie um produto digital

Tem muita gente por aí ganhando dinheiro com a internet e não faltam maneiras para isso. Uma delas é criar um produto digital para venda. Sabe aquele tema sobre o qual você é um grande especialista? Que tal compartilhar seu conhecimento sobre ele com outras pessoas por meio de vídeo aulas, livros ou cursos? É possível vender esses materiais usando uma rede de sites afiliados para divulgação, processo intermediado por ferramentas como a Hotmart.

Plataformas de vendas online

Se a sua empresa ainda não conta com ferramentas de venda online, esse é o momento de tomar essa atitude. Avalie qual das diferentes plataformas disponíveis no mercado mais se adequa às suas necessidades.

Utilize o WhatsApp Business para manter as vendas

O Whatsapp é uma excelente ferramenta para se aproximar dos clientes. No entanto, antes de começar a disparar mensagens vendendo seus produtos ou serviços, aproxime-se do cliente, envolva-o e explique o diferencial do seu contato. Lembre-se de que, para ele, o WhatsApp é um recurso pessoal que ele utiliza para interagir com pessoas próximas. Qualquer mensagem que ultrapasse essa linha pode soar como invasiva, incomodar e fazer com que ele bloqueie o contato da sua empresa.

Aproveite os recursos das listas de transmissão

As listas de transmissão são como grupos de WhatsApp, com a diferença de que os clientes recebem as mensagens de forma individual. O conteúdo é enviado para todos os contatos selecionados de uma única vez. É possível criar listas de transmissão com até 256 contatos.