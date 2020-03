"Qualquer empreendimento pode se reinventar em meio a crise do coronavírus", afirma a CEO Yasmin Melo

O evento Evolution, promovido por Yasmin Melo promete revolucionar o mercado, usando tecnologias inéditas no Brasil como o audio 6D para reunir empresários de todo o país trazendo soluções para superar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus

Yasmin Melo/ Reprodução / MF Press Global

Devido a pandemia do coronavírus, o cenário é desolador, devido a paralisação de boa parte dos meios de produção, cancelamento de eventos ao redor do mundo e quarentena, causando prejuízos aos que se viram da noite para o dia obrigados a fechar as portas para conter o avanço do covid-19. Para muitos destes empresários e profissionais liberais de diversas áreas, o que parece estar à frente são tempos difíceis e crise econômica. Mas existe algum meio de superar as dificuldades e prosperar em meio a um prognóstico tão desolador?

A empresária e especialista do setor de crédito Yasmin Melo, CEO e fundadora do movimento Gigantes do Consignado, acredita que qualquer profissional e qualquer empreendimento pode se reinventar mesmo em meio a crise: "Depois de reinventarmos o mercado de crédito no Brasil, criamos o movimento Evolution, que irá ensinar como qualquer tipo de empreendimento pode se reinventar e evoluir junto com os novos meios de trabalho e alcance proporcionados pela tecnologia e a internet. Vamos expandir os horizontes de empresas e profissionais liberais para juntos vencermos a crise, promovendo uma mudança completa de mindset e, em vez de projetar prejuízos, objetivar metas macroeconômicas e as alcançar através da inovação e da criatividade."

Coronavírus x crescimento empresarial

Tomando como exemplo histórias de superação, Yasmin Melo começa por motivar os participantes do evento e mostrando que a crise e a pandemia do coronavírus podem ser superadas: "Estamos montando uma campanha publicitária em vídeo que mostra como a humanidade já superou outras crises até maiores que o coronavírus. A pandemia não vai nos parar, vamos nos adaptar, evoluir e seguir em frente, mais fortes. A mensagem que queremos passar é que mesmo tendo que se adaptar a cada vez menos contato presencial, é possível alcançar o cliente final e crescer em vendas. Não estamos propagando a ideia das empresas se manterem abertas fisicamente, colocarem em risco a saude de seus funcionários, mas de inovarem e encontrarem meios na era digital e da tecnologia de prosperarem como nunca."

Inovação para vencer a crise

O movimento Evolution surge com a ideia de priorizar a inovação em uma vertente virtual, digital, para obter resultados independente da área de atuação profissional: "Todos podem se reinventar, sem exceções. Vamos ensinar a utilizar gatilhos que outras empresas e sites de sucesso utilizam para se tornarem campeões de vendas e alcance. É saber como se diferenciar e chamar a atenção do seu cliente em meio a um mundo onde todos podem fazer propaganda de seus produtos na internet, investir de forma inteligente em branding e posicionamento de marca para obter lucros consistentes. E é esse tipo de conhecimento que vamos tirar da teoria e trazer para a prática, para que sejam implementadas no cotidiano de cada empresa ou profissional liberal."

Experiência imersiva e áudio 6D

Yasmin Melo revela que o evento irá fazer uso de uma experiencia imersiva virtual inédita no Brasil, recorrendo até mesmo ao chamado áudio 6D: "O congresso vai acontecer também na modalidade online, com transmissão ao vivo. A ideia é uma proposta imersiva, como um show, algo que maravilhe o espectador, utilizando audio 6D, que é o que há de mais moderno envolvente em tecnologia, para dar a impressão que o telespectador está no auditório presencialmente."

Temas abordados

A especialista aponta quais serão os temas abordados do Evolution: "vamos trabalhar a inteligência emocional, necessária em um momento de crise como esse, e ensinar todos os caminhos estratégicos para não apenas sobreviver à crise, mas evoluir e tirar proveito dela, alcançando novos níveis em nossos negócios, para gerar soluções práticas e teóricas em conjunto para revolucionar mais uma vez o mercado."