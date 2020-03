Leilão de Veículos online: saiba como fazer boas compras sem sair de casa

Leiloeiro Antonio Sato/Reprodução / MF Press Global

Muita gente não sabe, mas é possível participar de leilão de carros online. Essa é uma excelente alternativa para quem deseja economizar, já que no leilão de veículos pode-se adquirir bens em um bom estado, com preços muito abaixo dos praticados no mercado. No entanto, é preciso ter alguns cuidados no processo para fazer a melhor escolha.

O leiloeiro Antonio Sato, da Sato Leilões, traz algumas dicas para aproveitar as melhores ofertas com segurança. Confira:

Leia o edital do leilão de carros com atenção

É no edital que você conseguirá ver todas as informações sobre o leilão taxas, formas de pagamento, débitos anteriores, multas, entre outras informações. Sendo assim, é fundamental ler o documento atentamente para que nenhum dado importante passe despercebido, e que seja possível avaliar se o negócio realmente vale a pena para você.

Verifique o veículo pessoalmente

Atente-se às datas de visitação, onde é possível fazer a vistoria visual. Nesse momento, é importante avaliar o estado dos veículos. Os carros de leilão envolvidos em acidentes podem ser classificados como:

Pequena monta: quando os danos não afetaram seus sistemas de segurança e estrutura;

Média monta: quando os seus componentes estruturais e de segurança foram afetados e, por isso, foi necessária a substituição de peças e equipamentos para voltar a circular;

Grande monta: quando houve perda total do veículo sinistrado.



Evite comprar carros de outros estados

Quando alguém decide comprar um veículo de leilão a intenção principal é a economia, certo? Sendo assim, é importante ficar atento aos gastos extras. Por exemplo, comprar carro em outros estados pode tornar o processo mais caro.

Isso porque o leiloeiro geralmente só entrega o bem arrematado com a nota de leilão. Dessa forma, é preciso esperar alguns dias para retirar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) dependendo do leilão , sendo necessário gastar com guinchos até o local onde o veículo será guardado. Ademais, os custos com a ida e volta do leiloeiro também devem ser levados em consideração.

Analise as formas de pagamento

Geralmente no leilão de veículos, os valores devem ser pagos à vista. Por isso, você precisa estar preparado antecipadamente para realizar o pagamento. Com o dinheiro em mãos, é fundamental ficar de olho nas taxas administrativas, que vão além do arremate do leilão. Mas, não se preocupe! Tudo isso você poderá conferir no edital previamente.

Além disso, é interessante estipular um valor limite para pagar pelo carro. Não seja impaciente nesse momento e espere a melhor oportunidade!

Comprar carro de leilão online pode ser uma alternativa mais prática, segura e econômica. Contudo, é essencial ficar atento às informações do edital e estado do veículo, além das taxas que são embutidas no processo. Levando nossas dicas em consideração, você, com certeza, fará um excelente negócio.