China diz ter desenvolvido vacina contra a Covid-19

O Ministério da Defesa da China disse, em comunicado pela imprensa internacional, que "desenvolveu" uma vacina contra o novo coronavírus SARS-CoV-2 e autorizou que sejam realizados os testes em humanos.

Os testes serão desenvolvidos pela Academia Militar de Ciências liderada pelo epidemiologista Chen Wei.

A vacina foi baseada nos vetores da gripe e já está a ser testada em animais. O vice-diretor da Comissão Municipal de Saúde de Xangai, Yi Chengdong, afirmou que os cientistas chineses desenvolveram uma vacina usando a plataforma genética chamada mRNA (RNA mensageiro), que entrará em ensaios clínicos também em abril para humanos.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Matéria Publicada No Jornal Paivense de Portugal https://paivense.pt/