Brissa Ioselli aponta 4 destinos internacionais para ter experiências gastronômicas e sociais únicas

A ex-participante do MasterChef Brasil e expert em gastronomia Brissa Ioselli aponta 4 lugares no mundo onde é possível aliar gastronomia, com ingredientes e sabores exclusivos, ao turismo e lifestyle

Ravioli Le Procope Paris/Reprodução / MF Press Global

Brissa Ioselli, ex-participante do MasterChef Brasil e influenciadora digital, une o seu amor pela gastronomia o seu amor por viagens em roteiros turísticos fascinantes, e partilha suas experiências com seus mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais.

Adepta de um estilo de vida saudável, sem dietas radicais e restritivas, Brissa procura sempre transmitir a mensagem de que é possível aliar o prazer de comer e desfrutar de experiências gastronômicas com uma rotina que permita manter a boa forma: "não vale a pena abdicar do prazer de uma taca de vinho ou de uma iguaria gastronômica quando se visita um lugar especial em nome de se manter sempre magra. É possível, com equilíbrio e moderação, obter o melhor dos dois mundos, se abrindo à possibilidade de se permitir viver novas e inenarráveis experiências culturais, sociais e gastronômicas sem abdicar da boa forma. O equilíbrio é a chave."



Brissa Ioselli /Reprodução / MF Press Global

Brissa Ioselli aponta 4 destinos internacionais para viver experiências gastronômicas únicas em todo o mundo, com pratos criados com ingredientes endêmicos, que não podem ser apreciados da mesma forma em nenhum outro lugar. Confira:

França Lyon Lauberge du Pont Collonges Este é o restaurante do chef Paul Bocuse, que tem 3 estrelas Michelin Recomendo a sopa de cebola, que é super tradicional, sendo um prato emblemático e lendário do restaurante, preparado de forma exclusiva. Ela é feita com caldo de carne, vinho branco, trufas negras, foie gras, cenoura, cebola, salsão, carne, pitadas de sal marinho e pimenta-do-reino, fechada por uma massa folhada para preservar o calor e os aromas. Foi criada em 1975 para um almoço do então presidente francês Valéry Giscard dEstaing.

Sopa de Cebola, Lauberge du Pont Collonges/Reprodução / MF Press Global

Paris Le Procope Este é o mais antigo de Paris em operação contínua, desde 1686 O mini ravioli é inesquecível. Esse restaurante foi frequentado por grandes nomes como Molière, Robespierre, Danton, Voltaire, Rousseau e até mesmo Napoleão Bonaparte.

Le Procope/Reprodução / MF Press Global

Chile

Casablanca Vinícola Casas del Bosque Vale a pena a visita, pois o lugar é incrível. Trata-se de uma vinícola charmosa, pequena e vencedora do Worlds Best Wineyards 2019. Recomendo também o menu degustação com harmonização de vinhos que é feito com os vinhos da própria vinícola, que são únicos em todo o mundo.

Casa del Bosque Chile/Reprodução / MF Press Global

Espanha

Madrid Café San Gines Fundada em 1894, a Chocolatería San Ginés está localizada no coração de Madrid e é reconhecida por servir o mais gostoso e famoso churros da cidade. Vale o passeio. Nas paredes do café você consegue ver fotos de todas as personalidades famosas que já estiveram por lá.