Investidores lesados pelo esquema de pirâmide da Wish Money buscam seus direitos na Justiça

Lesados pela Wish Money estão procurando o consultor e advogado Anselmo Melo Costa para buscar seus direitos na Justiça e reaver o dinheiro investido.

Reprodução / MF Press Global

O esquema de pirâmide financeira que se apresentava como uma empresa de investimentos em criptomoedas Wish Money foi responsável por dar um grande calote em seus investidores, de mais de 100 milhões de reais.

A Wish Money que chegou a ser promovida por Amaury Jr., Nego do Borel e o ex-jogador de futebol Denilson em seu material publicitário, oferecia aos clientes produtos de investimentos em criptomoedas com retorno "fácil": 2,1% de lucro por dia. No entanto, hoje a própria empresa admite que "há dois meses tem mais dinheiro que saindo" da empresa" e que estaria falida.

Muitas pessoas que foram lesadas neste golpe da Wish Money agora estão cobrando por uma posição concreta da empresa sobre os pagamentos e estão procurando seus advogados para mover ações judiciais contra a empresa fraudulenta.

Reprodução / MF Press Global

O Dr. Anselmo Melo Ferreira da Costa está a frente do caso de boa parte dos que foram lesados pelo esquema de pirâmide e revela desdobramentos da falência da empresa: "muitos que assumiam cargos de liderança na empresa chegaram a sugerir que a Wish Money devolvesse o dinheiro de quem não recebeu o retorno dos seus investimentos, mas a proposta não foi atendida. Depois a empresa sugeriu como paliativo a criação de uma criptomoeda própria, o WishCoin, mas sabemos que isto não seria a solução nem de longe. Estamos agora na Justiça requerendo os direitos desses investidores que foram lesados e que merecem receber na forma da lei sua compensação".

Dr. Anselmo Melo Ferreira da Costa /Reprodução / MF Press Global

A proposta da empresa Wish Money era criar um sistema de captação de pessoas que hoje sabe-se não ser sustentável, já que não apresentava ao investidor nenhum produto relevante: "infelizmente muitas pessoas acreditam numa empresa como essa induzidos pelo uso da imagem da celebridade, que foi contratada para uma campanha publicitária, e acaba se tornando a cara da empresa e emprestando sua credibilidade aos produtos comercializados por ela. No entanto, é importante ter em mente que empresas que prometem ganhos extraordinários de forma fácil não podem ser sustentáveis e provavelmente não são idôneas. É muito importante checar tudo, ter a consultoria de um advogado e de um especialista em investimentos antes de aplicar o seu dinheiro em esquemas como a Wish Money", concluiu o Dr. Anselmo Melo.Contato Dr. Anselmo Melo geral@ferreiramelocosta.com