Empresário brasileiro Richard Harary é proclamado nos Estados Unidos e reúne celebridades

Famosos como Leandro Hassum, Luigi Baricelli, Simone, Rafa Prado, Leo Fuchs estiveram presentes na homenagem feita pela prefeitura de Orlando (EUA) ao empresário Richard Harary, dono da Macrobaby, maior loja de enxovais de bebê dos Estados Unidos

Richard Harary/Reprodução / MF Press Global

Esta sexta-feira (6), reuniram-se no luxuoso Crowne Plaza, em Orlando, nos Estados Unidos, celebridades, grandes empresários e figuras públicas brasileiras e norte-americanos para o evento de proclamação do empresário brasileiro, radicado nos EUA, Richard Harary, CEO e Co-fundador da MacroBaby e direto da Marco Corporation.

O evento, que teve como apresentador o ator Luigi Baricelli, foi consequência de uma iniciativa da prefeitura de Orlando de reconhecimento à contribuição para a sociedade e a economia local que o empresário representa. Na ocasião o prefeito de Orlando, Buddy Dyer, proclamou o dia 6 de março em Orlando como o Richard Hararys Day, com efeito efetivo.

Richard Harary, Leandro Hassum e Luigi Baricelli/Reprodução / MF Press Global

Celebridades e figuras públicas

O grandioso evento teve a presença de celebridades como a cantora Simone, Rafa Prado, Cíntia Sangalo e Léo Fuchs, contando também com a apresentação de stand-up do humorista Leandro Hassum.

Destaques

Além de fazer uma retrospectiva da trajetória do empresário, dono da MacroBaby, maior loja de enxovais de bebê dos Estados Unidos, relembrando sua trajetória de quando chegou aos Estados Unidos com 18 anos até os dias atuais, o evento destacou também as ações de filantropia realizadas por Richard Harary nos Estados Unidos, tanto em favor de instituições como o Make-a-Wish Brasil Foundation, Chabad Center of South Orlando, Chabad Kids School e a própria Macrobaby Foundation, que completou 1 ano de existência: "Richard Harary tem se dedicado a filantropia e a beneficiar crianças, famílias e muito mais na Flórida central e tem dado suporte a diversos outros projetos", referiu o prefeito de Orlando durante a Proclamação.

Reprodução / MF Press Global

Richard Hararys Day

Segundo o documento da proclamação, o Richard Hararys Day em Orlando foi instituído como consequência do sentimento de gratidão da comunidade de Orlando: "a cidade de Orlando é grata pela compaixão, comprometimento, e dedicação para servir aos outros em nossa comunidade e pelo seu papel em reforçar que Orlando é uma cidade inclusiva e acolhedora."