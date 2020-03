Pastor Antonio Junior fala sobre o poder da fé em tempos de pandemia do coronavírus

O escritor e pastor Antonio Junior aponta como ter fé pode ajudar em tempos de crise a vencer o medo e alcançar benefícios para o corpo e a alma

Pastor Antonio Junior/Reprodução / MF Press Global

A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira (11) que o novo coronavírus (COVID-19) já é uma pandemia, e está presente em todos os continentes. Em um tempo como este, de incertezas e pavor coletivo, onde ainda não há vacinas e medicamentos que sejam comprovadamente eficazes contra a nova ameaça biológica, muitos têm buscado conforto e até mesmo soluções através da fé.

Antonio Junior, escritor, pastor e influenciador digital com mais de 7 milhões de seguidores nas plataformas digitais, é uma das vozes que se levantam para trazer alento em tempos de desespero: "Os tempos hoje são difíceis e alguns até acreditam que o coronavírus é um sinal do fim dos tempos, algo escatológico, apocalíptico. Interpretações a parte, diante de tanta notícia ruim e do desespero das pessoas, eu perguntei a Deus como fazer para ajudar a aliviar, pelo menos um pouco, o sofrimento das pessoas por causa do coronavírus. E, ao ler a Bíblia, entendi que a melhor coisa que podemos fazer é repetir a oração do rei Josafá que diz: Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti (2 Crônicas 20:12)".

Confira alguns conselhos de Antonio Junior para vencer o medo em tempos em que as pessoas estão em busca de se proteger contra o coronavírus.

Coronavirus/Reprodução / MF Press Global

Confie em Deus, mesmo se estiver com medo

No livro de 2 Crônicas capítulo 20 está escrito: "Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor" (2 Crônicas 20:3). Isso mostra que Josafá, mesmo sendo o rei de Judá e tendo comunhão com Deus, teve medo ao saber que seria atacado. Ou seja, ele era um homem comum, que tinha sentimentos como qualquer um de nós. Por isso, o primeiro passo de quem deseja receber a ajuda do Alto, é reconhecer os seus medos e fraquezas, e isso não quer dizer que não temos fé.

Confie que a salvação vem de Deus

Nós não sabemos se o surto de coronavírus vai se estabilizar nas próximas semanas, ou se vai piorar. Isso significa que podemos ser poupados, ou nos tornarmos vítimas dessa epidemia.

Mas, mesmo assim, devemos olhar para a salvação que Deus nos oferece, pois ela nos livra de algo muito pior do que qualquer doença: a condenação no inferno. A Bíblia diz que Deus não precisa provar que nos ama ao nos livrar dos males deste mundo, porque Ele já demonstrou o Seu amor ao enviar Jesus para morrer por nós pecadores, e agora, quem nEle crê, tem a vida eterna. (Romanos 5:8; João 3.16).

Mantenha a confiança

Eu sei que o momento é de preocupação e medo por causa do coronavírus, mas a Bíblia nos convida a manter uma confiança inabalável no Senhor, mesmo quando não sabemos o que vem pela frente.

Quando entregamos a Deus o controle das nossas vidas, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento (Filipenses 4:7). E, quando experimentamos essa paz, o Espírito Santo nos enche de esperança e nos mostra que nenhum mal dura para sempre, e que Cristo, que é maior do que todas as coisas, sempre estará ao nosso lado e lutará em nosso favor.